Что означает слово "дрипає": мало кто знает правильный ответ

В украинском языке можно использовать слово "дрипає", но не стоит употреблять слово "моросить".

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Что значит слово "дрипає"/ колаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Когда в разговоре с другими людьми мы слышим слово "дрипає", то это может натолкнуть на мысль, что речь идет о воде. Но мало кто сразу догадывается, о каком именно природном явлении идет речь.

Что именно означает это слово, объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"На днях наша коллега вернулась с обеденного перерыва и сказала, что на дворе "дрипає". Мы удивились, потому что раньше такого слова не слышали. Но выяснилось, что такое слово есть, и его употребляют, когда говорят о мелком дожде. Например, можно сказать, что "надворі дрипає", або "мжичить", або "накрапає". Но ни в коем случае не "моросить" - слова "моросить" нет в украинском языке", - отметила Багний. видео дня

Смотрите видео о том, что означает слово "дрипає":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как на украинском будет "стелька". Вместо этого слова, которое является калькой из русского языка, стоит использовать другой благозвучный термин.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "мент" и почему большинство людей ошибается в его значении. Первое значение, которое приходит на ум многим людям, которые слышат это слово, на самом деле неправильное.

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