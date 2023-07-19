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Урожай будет бесконечным: как правильно собрать семена из огурцов

Анна Ярославская
19 июля 2023, 06:34
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Если вам понравился сорт огурцов, то можно не покупать такие же семена в магазине, а собрать их самостоятельно для посадки в следующем году.
Огурцы
Правильно собрать семена из огурцов сможет даже новичок в огородном деле / скриншот

Многие дачники предпочитают выращивать огурцы из собственноручно собранных семян. И хотя покупка семян в магазине может казаться более удобной, этот способ привлекает огородников тем, что можно собрать семена огурцов того сорта, который понравился и по вкусовым качествам, и по количеству урожая.

Можно ли собирать семена с гибридов огурцов?

Прежде всего, нужно знать, из каких сортов огурцов можно собрать семена.

Самое важное: нельзя собирать семена из гибридных сортов. Такой посадочный материал может дать растения, плоды которых будут иметь совершенно другие качества, чем те, которые привлекли вас в материнском растении.

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Можно ли собирать семена с огурцов F1?

Если на купленных в магазине упаковках с семенами огурцов есть пометка F 1 или F 2 - то это однозначно гибриды первого или второго поколения, а значит собирать семена из таких огурцов не стоит.

При выращивании гибридного растения используют метод скрещивания нескольких сортов. Такие плоды сохраняют сортовые качества только в первом поколении. А при повторной посадке в следующем году уже не будут иметь тех же самых свойств.

Какие огурцы надо оставлять на семена
Какие огурцы надо оставлять на семена / скриншот

Какие огурцы надо оставлять на семена

Огурец под семена должен быть обязательно сортовым.

У овоща должны быть четыре семенные камеры. Такие огурцы являются женским типом и в своем первом урожае будут полностью соответствовать всем ожидаемым свойствам. Мужские плоды с тремя камерами цветут, но в результате образуется лишь пустоцвет.

Выяснить пол огурца можно по наличию граней, которые вырисовываются по всей поверхности овоща.

Огурец должен быть крупным, полностью созревшим, желто-коричневым и слегка мягким, а хвостик, наоборот, должен быть сухим.

С каждого растения берут не более 2-3 огурцов.

Огурцы, которые вы оставляете под семена, нужно извлечь из-под листвы грядки и оставить под солнечными лучами до начала первых заморозков. Овощи можно пометить ленточкой, чтобы не сорвать их случайно.

Чтобы огурец не загнил, под него можно подложить дощечку.Если начались обильные дожди, плоды снимают и отправляют дозреть 1-2 недели в помещении.

Лучше всего, если огурец сам упал с лозы - это означает, что его семена готовы.

Как правильно собрать семена из огурцов

Собрать семена с огурцов сможет даже новичок в огородном деле.

Плод нужно разрезать поперек. С обоих концов отрезать от двух до четырех сантиметров. Если в отрезанных кусочках есть семена, их выбрасывают. Плоды из этих семян, как правило, горчат.

При помощи столовой ложки семена вынимают вместе с внутренней мякотью. Если некоторые семена повреждены, их выбрасывают.

Семена нужно положить в какую-то емкость, залить водой (2/3 всего объема) и накрыть марлей. Семена оставляют в воде на сутки-двое в теплом и темном месте.

После окончания срока брожения в емкость доливают воду, закрывают крышкой и встряхивают. Вверх всплывут пустые экземпляры - их нужно выбросить.

Процедуру повторяют несколько раз, чтобы точно избавиться от всех слабых семян.

Слабые и пустые семена огурцов всплывут на поверхность
Слабые и пустые семена огурцов всплывут на поверхность / скриншот

Оставшиеся семена промывают водой, отбросив на сито, и отправляют сушиться, предварительно убрав остатки влаги с помощью бумажной салфетки либо чистой ткани.

Семена огурцов нужно хорошо промыть
Семена огурцов нужно хорошо промыть / скриншот

Зернышки раскладывают на куске фанеры или толстом картоне одним слоем и оставляют просушиться на свежем воздухе.

При этом семена нужно беречь от дождя, а на ночь обязательно убирать в теплое помещение, чтобы они не промерзли.

Досушить семена можно и в помещении. Но оно должно быть теплым и хорошо проветриваться.

В период просушивания посевной материал желательно перемешивать и осторожно перетирать руками, чтобы избавиться от околоплодной пленки, которая может помешать дальнейшему произрастанию.

Чтобы полностью просушить семена, потребуется неделя.

Из одного плода можно получить 10-15 грамм семян.

Хранить их можно в холщовых или льняных мешочках, бумажных пакетах и конвертах.

Ранее Главред писал, как правильно ухаживать за огурцами, чтобы получить большой урожай.

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