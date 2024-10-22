Как сделать из хлебницы стильную тумбочку: впечатляющее перевоплощение за копейки

Ремонт не всегда требует больших вложений, можно сделать стильную мебель собственники руками без лишних затрат.

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Хлебницы можно легко превратить в стильную мебель / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ремонт в нынешнее время - дорогое удовольствие. Но если есть желание заменить мебель в доме, не обязательно откладывать на это большие средства, ведь можно оригинальным способом переделать старые или ненужные вещи в новые стильные. Например, в TikTok блогер под ником @budjet_remont рассказала, как из обычных хлебниц сделать прикроватную тумбочку.

Для одной тумбочки нужно взять две деревянные хлебницы. С них необходимо снять ножки и ручки. Далее нижние стороны двух хлебниц нужно склеить крепким клеем. На боковую сторону тем же клеем нужно прицепить ножки, которые можно купить за несколько гривен в любом строительном магазине.

Блогерша также приобрела новые ручки к будущей тумбочке и приклеила их на место предыдущих ручек на клей. Сами хлебницы и ножки она покрасила в черный и зеленый цвета.

видео дня

В итоге получилась очень необычная прикроватная тумба, но стоит она в три, а то и пять раз меньше, чем стильная тумбочка из магазина.

Смотрите видео, как сделать тумбочку из хлебниц:

Что такое budjet_remont? budjet_remont - TikTok-страница, на которой украинский блогер делится лайфхаками и советами по бюджетному ремонту и переработке мебели. За страницей следят более 50 тысяч пользователей, а самое популярное видео просмотрело более 6 миллионов пользователей.

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