Почему всё больше людей всегда носят с собой зажим для хлеба

Зажимы для хлеба используют для временного ремонта обуви и упорядочивания вещей

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Зажим для хлеба - как небольшая деталь поможет в дороге / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Что можно сделать с зажимом для хлеба

Как быстро починить вьетнамки, если они порвались

Что делать, если выскочила лямка в шлепанцах

Зажим для хлеба, который обычно сразу отправляется в мусорное ведро после вскрытия упаковки, может неожиданно стать очень полезной вещью в путешествии. Блогерша и эксперт по лайфхакам Андреа Джин в своём видео на YouTube советует не выбрасывать эти маленькие пластиковые детали и даже всегда носить одну с собой.

Главред выяснил , что можно сделать с зажимом для хлеба.

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Она обращает внимание на то, что у обычной зажимки есть гораздо больше практических способов применения, чем может показаться на первый взгляд.

"После просмотра этого видео вы больше никогда не выбросите свои зажимы для хлеба. У меня для вас есть восемь удивительных гениальных лайфхаков, среди которых есть один, связанный с путешествиями. Я сама готовлюсь к поездке, поэтому покажу вам, как именно вы сможете это использовать и почему вам стоит всегда иметь такую зажимку в кармане", - отмечает Андреа Джин.

Зачем использовать зажим для хлеба дома

Эту маленькую пластиковую деталь можно легко приспособить для упорядочивания вещей, которые постоянно путаются, теряются или требуют простой маркировки. В частности, блогер предлагает использовать ее для упорядочивания бытовых мелочей, ключей и различных мелких аксессуаров.

"У вас есть два ключа, которые выглядят почти одинаково? Вместо того чтобы писать на ключе, наклеивать на него скотч или покупать что-то, чтобы обмотать его, теперь я точно знаю, какой из них - ключ от бассейна. Надоело терять кончик рулона скотча и раздражаться из-за этого? Теперь этого не будет", - отмечает эксперт.

По её словам, зажим также станет простым и бесплатным решением для фиксации проводов, наушников, резинок для волос и других мелких предметов, которые сложно хранить упорядоченно.

Зачем брать зажим для хлеба в путешествие

Самый необычный способ применения блогерша связывает с летней обувью. Особенно полезным такой предмет может оказаться для владельцев вьетнамок и шлепанцев с креплением между пальцами.

Во время поездки внезапные поломки такой обуви создают немало проблем в самый неподходящий момент, особенно когда поблизости нет возможности быстро найти магазин и купить новую пару.

"Но что происходит, когда вы носите те шлепанцы? Да, те, что с маленьким язычком в форме буквы V. Он вылезает посередине, и тогда у вас возникает большая проблема. Вы идете по аэропорту с одной тапочкой, а вам это не нравится, и вы не хотите, чтобы ваш отпуск превратился в поиски места, где можно купить новую пару шлепанцев", - предупреждает Андреа Джин.

Смотрите видео о том, как использовать зажим для хлеба:

Как починить шлепанцы с помощью зажима для хлеба

Для экспресс-ремонта блогерша предлагает использовать обычный пластиковый зажим. Его нужно разместить с нижней стороны подошвы, чтобы надежно зафиксировать деталь, которая выскочила из своего отверстия.

"Вот что вам нужно сделать: возьмите зажим для хлеба и вставьте его под подошву сандалии, чтобы он служил заглушкой. Таким образом, этот маленький язычок больше не сможет выскальзывать из вашей сандалии. Его удерживает зажим для хлеба", - советует эксперт.

Именно исключительную компактность этого предмета блогерша считает его главным преимуществом для путешествий.

"Совершенно гениально. Он такой крошечный, что его можно носить в кармане", - подытоживает Андреа Джин.

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О персоне: Андреа Джин Андреа Джин - ютубер, автор контента и основательница сайта AndreaJeanCleaning.com. На YouTube-канале "Andrea Jean Cleaning" она рассказывает об интересных хитростях и секретах уборки и организации пространства в квартире или доме.

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