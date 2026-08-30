РФ бьет по ТЦ и складам: украинцам назвали, какие продукты будут в дефиците

Важное:
- Ритейлеры предупреждают о временных задержках с поставками
- Некоторые консервы и крупы уже стали дефицитными
Российские атаки на торговые и логистические объекты в Украине нарушили поставки товаров и продуктов в супермаркеты.
Как пишет The Washington Post, в результате в некоторых магазинах возникли перебои со свежими продуктами и молочной продукцией, а отдельные товары стали сложнее найти.
"В этом месяце Москва изменила тактику, сосредоточившись на гражданских объектах, в частности торговых центрах, после того как украинские дроны уничтожили крупные склады электронной коммерции в России. Сначала Россия бомбила два распределительных центра крупной украинской сети супермаркетов "Сильпо" и главный логистический центр в Киеве компании "Новус" - еще одного оператора продуктовых магазинов и минимаркетов", - говорится в материале.
Из-за атак с полок исчезли свежие продукты, а также молочные, а именно сметана, йогурт и творог, пишет издание.
Жители Киева также отмечают, что дефицит носит локальный характер. 39-летняя Тата Вербецкая рассказала, что необходимые продукты по-прежнему доступны, хотя иногда приходится искать их в разных магазинах.
"Я не волнуюсь, потому что, во-первых, сейчас лето, и мы можем купить все необходимое на фермерских рынках. Кроме того, нельзя сказать, что ничего нет. В одном супермаркете можно найти одно, в другом - другое, что нужно. Просто нужно больше походить по магазинам", - сказала она.
При этом, по её словам, местные продукты остаются в продаже, тогда как некоторые консервы и крупы стали дефицитными.
"Пива почти не найти", - сказала она.
The Washington Post отмечает, что российские удары всё чаще затрагивают крупные торговые центры и связанные с ними логистические сети, что усиливает давление на гражданскую инфраструктуру Украины.
Ограничения продажи продуктов: что известно
Сеть супермаркетов "АТБ" ввела временные ограничения на покупку некоторых товаров. Один покупатель может приобрести не более шести единиц продукции или до шести килограммов.
В компании подчеркивают, что речь не идет о дефиците. Ограничения распространяются на растительное масло, уксус, хлопья, продукты быстрого приготовления, консервы и яйца.
Удары РФ по складам и ТЦ - новости по теме
Ранее Главред писал, что в Украине не наблюдается дефицита продовольствия, несмотря на повреждение и уничтожение отдельных распределительных центров.
Как сообщалось, российская сторона ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости после ударов по продовольственным складам.
Напомним, что в ближайшее время покупатели могут столкнуться с ограниченным ассортиментом, локальным дефицитом скоропортящихся товаров (молочная продукция, охлажденное мясо, рыба, детское питание) и ростом цен.
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Об источнике: The Washington Post
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
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