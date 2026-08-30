РФ бьет по ТЦ и складам: украинцам назвали, какие продукты будут в дефиците

Москва изменила тактику обстрелов, сосредоточившись на гражданских объектах, в частности торговых центрах.

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Украинцев предупредили о вероятности дефицита продуктов / коллаж: Главред, фото: Главред

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Ритейлеры предупреждают о временных задержках с поставками

Некоторые консервы и крупы уже стали дефицитными

Российские атаки на торговые и логистические объекты в Украине нарушили поставки товаров и продуктов в супермаркеты.

Как пишет The Washington Post, в результате в некоторых магазинах возникли перебои со свежими продуктами и молочной продукцией, а отдельные товары стали сложнее найти.

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"В этом месяце Москва изменила тактику, сосредоточившись на гражданских объектах, в частности торговых центрах, после того как украинские дроны уничтожили крупные склады электронной коммерции в России. Сначала Россия бомбила два распределительных центра крупной украинской сети супермаркетов "Сильпо" и главный логистический центр в Киеве компании "Новус" - еще одного оператора продуктовых магазинов и минимаркетов", - говорится в материале.

Из-за атак с полок исчезли свежие продукты, а также молочные, а именно сметана, йогурт и творог, пишет издание.

Жители Киева также отмечают, что дефицит носит локальный характер. 39-летняя Тата Вербецкая рассказала, что необходимые продукты по-прежнему доступны, хотя иногда приходится искать их в разных магазинах.

"Я не волнуюсь, потому что, во-первых, сейчас лето, и мы можем купить все необходимое на фермерских рынках. Кроме того, нельзя сказать, что ничего нет. В одном супермаркете можно найти одно, в другом - другое, что нужно. Просто нужно больше походить по магазинам", - сказала она.

При этом, по её словам, местные продукты остаются в продаже, тогда как некоторые консервы и крупы стали дефицитными.

"Пива почти не найти", - сказала она.

The Washington Post отмечает, что российские удары всё чаще затрагивают крупные торговые центры и связанные с ними логистические сети, что усиливает давление на гражданскую инфраструктуру Украины.

Ограничения продажи продуктов: что известно

Сеть супермаркетов "АТБ" ввела временные ограничения на покупку некоторых товаров. Один покупатель может приобрести не более шести единиц продукции или до шести килограммов.

В компании подчеркивают, что речь не идет о дефиците. Ограничения распространяются на растительное масло, уксус, хлопья, продукты быстрого приготовления, консервы и яйца.

Удары РФ по складам и ТЦ - новости по теме

Ранее Главред писал, что в Украине не наблюдается дефицита продовольствия, несмотря на повреждение и уничтожение отдельных распределительных центров.

Как сообщалось, российская сторона ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости после ударов по продовольственным складам.

Напомним, что в ближайшее время покупатели могут столкнуться с ограниченным ассортиментом, локальным дефицитом скоропортящихся товаров (молочная продукция, охлажденное мясо, рыба, детское питание) и ростом цен.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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