Путин может закончить войну, но есть нюанс: Стубб назвал условие для мира

Что сообщил Стубб:
- Путин не намерен заканчивать войну
- В Кремле задумаются о завершении войны, когда для режима возникнет угроза
- Украина сейчас находится в самой сильной позиции с 2022 года
Страна-агрессор Россия переживает сложный кризис из-за западных санкций и дальнобойных ударов Украины. Несмотря на это, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин не собирается заканчивать войну.
Об этом в интервью Bild заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, на решение Путина прекратить войну не могут повлиять ни инфляция, ни банковский кризис, ни большие потери в армии РФ.
"Я не верю, что Россия прекратит эту войну из-за экономического спада, который мы, собственно, наблюдаем сейчас. Никогда не стоит недооценивать способность россиян переживать тяжелые экономические времена. Достаточно вспомнить советский период, чтобы это понять", - подчеркнул он.
Когда может наступить переломный момент
По мнению президента Финляндии, когда в Кремле почувствуют, что нынешнему режиму угрожает опасность, ситуация может измениться.
"У России есть терпение, у России есть выносливость. Поэтому Россия должна прийти к выводу, что продолжение этой войны - независимо от того, как она определяет собственную победу - больше не приносит режиму никакой пользы", - пояснил иностранный лидер.
Уже сейчас Кремль находится в "неприятном положении". В то же время Украина, по мнению Стубба, сегодня находится в самой сильной и выгодной позиции за всё время полномасштабного вторжения.
Почему РФ не хочет идти на уступки и заканчивать войну
Главред писал, что, по мнению политолога Владимира Фесенко, главным фактором, который сейчас мешает прекращению огня, является уверенность Кремля в возможности улучшить свои позиции посредством военного давления.
Особо опасной эксперт называет ситуацию в воздушной войне и угрозу российских баллистических атак. Политолог отмечает, что в преддверии зимы и в течение зимнего периода Москва может рассчитывать использовать ракетный террор как дополнительный инструмент принуждения Украины к уступкам.
Война в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что партизаны сообщили о диверсии на железнодорожной линии в Белгородской области. По их данным, были выведены из строя два релейных шкафа, обеспечивавшие работу железнодорожной автоматики.
Накануне сообщалось, что Россия в ночь на 30 августа атаковала Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали как минимум три человека, есть повреждения в четырех районах столицы.
Ранее стало известно, что во временно оккупированном Донецке в ночь на 29 августа взорвали автомобиль первого заместителя начальника Оленевской исправительной колонии Дмитрия Неелова.
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Об источнике: Bild
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