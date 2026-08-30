Путин может закончить войну, но есть нюанс: Стубб назвал условие для мира

Президент Финляндии оценил, в каком положении в войне сейчас находятся РФ и Украина.

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Президент Финляндии рассказал о плане Путина / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexstubb, скриншот из видео

Что сообщил Стубб:

Путин не намерен заканчивать войну

В Кремле задумаются о завершении войны, когда для режима возникнет угроза

Украина сейчас находится в самой сильной позиции с 2022 года

Страна-агрессор Россия переживает сложный кризис из-за западных санкций и дальнобойных ударов Украины. Несмотря на это, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин не собирается заканчивать войну.

Об этом в интервью Bild заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, на решение Путина прекратить войну не могут повлиять ни инфляция, ни банковский кризис, ни большие потери в армии РФ.

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"Я не верю, что Россия прекратит эту войну из-за экономического спада, который мы, собственно, наблюдаем сейчас. Никогда не стоит недооценивать способность россиян переживать тяжелые экономические времена. Достаточно вспомнить советский период, чтобы это понять", - подчеркнул он.

Когда может наступить переломный момент

По мнению президента Финляндии, когда в Кремле почувствуют, что нынешнему режиму угрожает опасность, ситуация может измениться.

"У России есть терпение, у России есть выносливость. Поэтому Россия должна прийти к выводу, что продолжение этой войны - независимо от того, как она определяет собственную победу - больше не приносит режиму никакой пользы", - пояснил иностранный лидер.

Уже сейчас Кремль находится в "неприятном положении". В то же время Украина, по мнению Стубба, сегодня находится в самой сильной и выгодной позиции за всё время полномасштабного вторжения.

Почему РФ не хочет идти на уступки и заканчивать войну

Главред писал, что, по мнению политолога Владимира Фесенко, главным фактором, который сейчас мешает прекращению огня, является уверенность Кремля в возможности улучшить свои позиции посредством военного давления.

Особо опасной эксперт называет ситуацию в воздушной войне и угрозу российских баллистических атак. Политолог отмечает, что в преддверии зимы и в течение зимнего периода Москва может рассчитывать использовать ракетный террор как дополнительный инструмент принуждения Украины к уступкам.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что партизаны сообщили о диверсии на железнодорожной линии в Белгородской области. По их данным, были выведены из строя два релейных шкафа, обеспечивавшие работу железнодорожной автоматики.

Накануне сообщалось, что Россия в ночь на 30 августа атаковала Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали как минимум три человека, есть повреждения в четырех районах столицы.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Донецке в ночь на 29 августа взорвали автомобиль первого заместителя начальника Оленевской исправительной колонии Дмитрия Неелова.

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Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Её платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6 % меньше, чем в 1998 году. Национальный таблоид издаётся берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты привёл к появлению медиабренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag выпускает несколько печатных изданий и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, просуществовавшим всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровой формат. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков она является крупнейшей в Европе и десятой в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de был самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетили около 25 миллионов человек.

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