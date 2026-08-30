Почему 31 августа нельзя дарить или принимать подарки: какой церковный праздник

31 августа не рекомендовали без особой причины дарить или принимать подарки, поскольку верили: вместе с вещью можно ненароком перенять чужие невзгоды.

https://glavred.info/holidays/pochemu-31-avgusta-nelzya-darit-ili-prinimat-podarki-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10792526.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 31 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 31 августа

Что можно делать 31 августа

Что нельзя делать 31 августа

В понедельник, 31 августа, православные христиане отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Он посвящен одной из святынь, связанных с земной жизнью Девы Марии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 августа

Согласно церковному преданию, после Успения Богородицы ее честный пояс был передан апостолу Фоме. Считается, что Фома не присутствовал при Успении Пресвятой Девы и позднее получил от нее пояс как свидетельство произошедшего события.

видео дня

Изначально святыня хранилась в Иерусалиме. Позже ее перевезли в Константинополь, где поместили в специальную серебряную раку во Влахернском храме - одном из наиболее известных храмов, посвященных Богородице.

На протяжении церковной истории святыню неоднократно переносили из одного места в другое. С честным поясом связаны многочисленные свидетельства верующих о помощи и поддержке, которую они получали после молитвенного обращения к Пресвятой Богородице.

Для православных этот праздник имеет не только историческое, но и глубокое духовное значение. Он напоминает верующим о заступничестве Богородицы и важности искренней молитвы.

В этот день христиане обращаются к Деве Марии с просьбами о защите от жизненных трудностей, укреплении веры, мире и согласии в семье, а также помощи в тяжелых обстоятельствах.

Особый смысл имеет и сам образ пояса. Он воспринимается как символ духовной защиты и опоры.

Приметы 31 августа

Утром туман - к теплой погоде в ближайшие дни.

Если птицы уже собираются в теплые края - осенние холода могут прийти раньше.

Если листья на деревьях начинают активно желтеть и опадать - осень будет ранней.

Что нельзя делать 31 августа

Не рекомендовали без особой причины дарить или принимать подарки, поскольку верили: вместе с вещью можно ненароком перенять чужие невзгоды, болезни или негативную энергию.

Что можно делать 31 августа

В народном календаре этот день называли "Клюк". Именно в конце лета, по давним наблюдениям, журавли начинают сплачиваться в большие стаи, готовясь к далекой дороге на зимовку.

Читайте также:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред