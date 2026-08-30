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Сломается в мгновение: 5 вещей, которые категорически нельзя убирать пылесосом

Марина Иваненко
30 августа 2026, 11:19
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Уборка пылесосом не всегда безопасна для техники - почему стекло, пепел, жидкости и мелкие предметы могут привести к поломке.
Что нельзя пылесосить
Что нельзя пылесосить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какой мусор опасно собирать пылесосом
  • Почему стекло может повредить технику
  • Какие загрязнения портят фильтры

Пылесос считается главным помощником при еженедельной уборке, однако использовать его для любого мусора не стоит. Некоторые загрязнения способны повредить фильтры, шланг или щетку, а в отдельных случаях даже создать риск перегрева или возгорания техники. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Real Simple, эксперт по уборке Мэри Марлоу Леверетт назвала пять распространенных типов загрязнений, которые не стоит убирать обычным бытовым пылесосом. Для них лучше использовать совок, щетку, бумажные полотенца или другие подходящие средства.

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Разбитое стекло

Острые осколки могут повредить мешок для пыли, контейнер, ролик щетки или шланг. Кроме того, даже после уборки на полу могут остаться мелкие частицы, которые сложно заметить. Крупные кусочки стекла лучше осторожно собрать щеткой и совочком, используя защитные перчатки. Мелкие осколки можно подмести или собрать другим безопасным способом. Фонарик поможет заметить стекло, оставшееся на полу.

Пепел из камина, мука и сода

Горячий или тлеющий пепел представляет серьезную пожарную опасность, поэтому его не следует собирать обычным пылесосом. Даже если пепел кажется холодным, внутри могут оставаться углики. Мука, сода и другие очень мелкие порошкообразные частицы также нежелательны для бытового пылесоса: они могут быстро забивать фильтры, снижать мощность всасывания и вызывать перегрев двигателя.

Жидкости и липкие пятна

Обычный пылесос для сухой уборки не предназначен для сбора воды и других жидкостей. Влага может попасть на электрические компоненты и повредить устройство. Молоко, соусы, сладкие напитки и другие липкие вещества могут оставаться внутри шланга или контейнера, вызывая неприятный запах и затрудняя последующую очистку техники. Для жидкостей следует использовать только пылесосы, специально предназначенные для влажной уборки.

Шнуры и мелкие предметы

Монеты, скрепки, бусины, детали игрушек и другие твердые предметы могут повредить отдельные компоненты пылесоса или застрять внутри. Особенно опасны для щетки длинные шнуры, нитки, ленты и волосы. Они могут наматываться на ролик, блокировать его вращение и создавать дополнительную нагрузку на двигатель. Перед уборкой такие предметы лучше убрать с пола.

Видео об основных правилах уборки в доме можно посмотреть здесь:

Влажная почва из вазонов

Почва из комнатных растений может содержать значительное количество влаги, поэтому её не рекомендуется собирать обычным сухим пылесосом. Влажная почва может забивать фильтры, оставаться внутри контейнера и создавать неприятный запах. Сначала основную массу почвы лучше убрать совком, а остатки оставить до полного высыхания. После этого сухие частицы можно собрать пылесосом, если это разрешено инструкцией к конкретной модели.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Чтобы бытовая техника служила дольше, следует использовать пылесос в соответствии с его назначением и регулярно очищать фильтры, контейнер и щетки. Перед уборкой необычного мусора также лучше ознакомиться с инструкцией к конкретной модели, ведь некоторые устройства имеют специальные режимы для определенных типов загрязнений.

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Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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