Почему лавровый лист портит борщ: какая недорогая специя изменит вкус блюда

О чем вы узнаете:
- Какая специя сделает борщ более ароматным
- Почему важно не переборщить с тмином
- Как раскрыть аромат специи
Многие кулинары готовят борщ по традиционному рецепту, обязательно добавляя в конце несколько лавровых листьев. Однако этот ингредиент нравится не всем, ведь его аромат иногда может быть слишком резким и перебивать естественный вкус овощей.Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание ТСН, сделать блюдо более ароматным, насыщенным и пряным поможет тмин обыкновенный. Эта доступная специя обладает выраженным теплым ароматом с легкими анисовыми, ореховыми и ржаными нотками, которые хорошо сочетаются с капустой, свеклой и характерной кислинкой борща.
Опытные кулинары выделяют несколько важных тонкостей использования тмина.
Когда добавлять тмин
Специю следует добавлять в овощную основу во время обжаривания лука и моркови. Тепло помогает раскрыть аромат тмина и равномерно передать его овощам. В то же время не стоит обжаривать семена слишком долго, ведь они могут подгореть и приобрести горьковатый привкус.
Сколько тмина нужно
Поскольку тмин обладает сильным и насыщенным ароматом, важно соблюдать меру. На большую кастрюлю борща достаточно примерно половины чайной ложки семян, а по желанию количество можно увеличить до одной чайной ложки. Если вы добавляете специю впервые, лучше начать с меньшего количества и при необходимости скорректировать вкус.
Видео о том, как приготовить вкусный красный борщ, можно посмотреть здесь:
Как подготовить семена
Лучше всего использовать целые семена тмина. Перед добавлением в зажарку их можно слегка прогреть на сухой сковороде или немного растолочь в ступке. Это поможет лучше раскрыть аромат специи и сделать его более выразительным в готовом блюде.
Можно ли заменить лавровый лист
Тмин не обязательно полностью заменяет лавровый лист - обе специи имеют разный аромат и по-своему влияют на вкус блюда. Однако если лавровый лист кажется вам слишком резким, тмин может стать интересной альтернативой. Его также можно использовать вместе с небольшим количеством лавра, чтобы получить более насыщенный пряный аромат борща.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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