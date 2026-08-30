Почему лавровый лист портит борщ: какая недорогая специя изменит вкус блюда

Лавровый лист нравится не всем из-за резкого аромата - почему тмин хорошо сочетается с борщом и как правильно его добавлять.

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Как сделать борщ вкуснее / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какая специя сделает борщ более ароматным

Почему важно не переборщить с тмином

Как раскрыть аромат специи

Многие кулинары готовят борщ по традиционному рецепту, обязательно добавляя в конце несколько лавровых листьев. Однако этот ингредиент нравится не всем, ведь его аромат иногда может быть слишком резким и перебивать естественный вкус овощей.Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ТСН, сделать блюдо более ароматным, насыщенным и пряным поможет тмин обыкновенный. Эта доступная специя обладает выраженным теплым ароматом с легкими анисовыми, ореховыми и ржаными нотками, которые хорошо сочетаются с капустой, свеклой и характерной кислинкой борща.

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Опытные кулинары выделяют несколько важных тонкостей использования тмина.

Когда добавлять тмин

Специю следует добавлять в овощную основу во время обжаривания лука и моркови. Тепло помогает раскрыть аромат тмина и равномерно передать его овощам. В то же время не стоит обжаривать семена слишком долго, ведь они могут подгореть и приобрести горьковатый привкус.

Сколько тмина нужно

Поскольку тмин обладает сильным и насыщенным ароматом, важно соблюдать меру. На большую кастрюлю борща достаточно примерно половины чайной ложки семян, а по желанию количество можно увеличить до одной чайной ложки. Если вы добавляете специю впервые, лучше начать с меньшего количества и при необходимости скорректировать вкус.

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Как подготовить семена

Лучше всего использовать целые семена тмина. Перед добавлением в зажарку их можно слегка прогреть на сухой сковороде или немного растолочь в ступке. Это поможет лучше раскрыть аромат специи и сделать его более выразительным в готовом блюде.

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Можно ли заменить лавровый лист

Тмин не обязательно полностью заменяет лавровый лист - обе специи имеют разный аромат и по-своему влияют на вкус блюда. Однако если лавровый лист кажется вам слишком резким, тмин может стать интересной альтернативой. Его также можно использовать вместе с небольшим количеством лавра, чтобы получить более насыщенный пряный аромат борща.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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