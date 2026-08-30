Монстера будет пышной и здоровой: чем подкормить ее в начале осени

Когда световой день становится короче, за монстерой нужно скорректировать привычный летний уход.

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Уход за монстерой в сентябре / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как ухаживать за монстерой в сентябре

Чем подкормить монстеру осенью

Как поливать монстеру в сентябре

Осень постепенно меняет условия для комнатных растений: дни становятся короче, света становится меньше, а рост замедляется. Монстера, которая летом активно наращивала листья, в сентябре уже не нуждается в таком интенсивном уходе. Однако именно этот период подходит для того, чтобы поддержать её питательными веществами и подготовить к более холодному времени года.

Главред расскажет, когда и как правильно удобрять монстеру в начале осени.

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Как ухаживать за монстерой в сентябре

Монстера хорошо себя чувствует в ярком, но рассеянном свете, пишет Oboz.ua. Осенью рекомендуем переставить её поближе к окну, чтобы компенсировать сокращение светового дня. При этом следует избегать прямых солнечных лучей, которые могут оставить ожоги на листьях.

Как поливать монстеру

С уменьшением освещенности растение потребляет меньше воды. Поэтому важно не переувлажнять почву. Поливать следует только тогда, когда верхний слой земли подсохнет. Избыток влаги осенью может привести к загниванию корней.

Чем подкормить монстеру

Удобрять монстеру рекомендуем тогда, когда она ещё выпускает новые листья. Обычно активный рост длится с конца весны до начала осени. Сентябрь - последний месяц, когда можно оказать растению лёгкую поддержку перед зимним покоем.

Банановая кожура как естественная подкормка

Одним из простых и доступных способов подкормить монстру является использование банановой кожуры. Она содержит калий - элемент, который помогает регулировать водный баланс и укрепляет иммунитет растения.

Есть два варианта применения:

Сухой способ. Свежую кожуру нужно помыть, нарезать на мелкие кусочки и высушить. Затем её можно смешать с почвой в горшке.

Свежую кожуру нужно помыть, нарезать на мелкие кусочки и высушить. Затем её можно смешать с почвой в горшке. Жидкий настой. Кожуру нужно замочить в воде на 24–48 часов, после чего полученным раствором поливать растение раз в несколько недель.

Такая подкормка не заменяет специализированных удобрений для комнатных растений, но может стать полезным дополнением осенью и зимой.

Смотрите видео о том, как правильно пересадить монстеру:

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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