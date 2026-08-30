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Плесень исчезнет на глазах: копеечное средство мгновенно решит проблему

Алексей Тесля
30 августа 2026, 21:28
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Особенно уязвимы межплиточные швы, которые нередко остаются без внимания во время уборки.
Плесень
Раскрыт способ, как предотвратить появление плесени / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Один из простых способов - после каждого душа убирать воду со стен
  • Снизить влажность можно и с помощью осушителя воздуха
  • Для удаления известкового налета можно использовать лимонный сок

В ванной плесень появляется особенно быстро: постоянное тепло и влага создают для нее практически идеальные условия. После горячего душа пар оседает на стенах, потолке, плитке и швах.

Если помещение плохо проветривается, поверхности долго остаются влажными, что со временем способствует появлению грибка, пишет Express.

видео дня

Особенно уязвимы межплиточные швы, которые нередко остаются без внимания во время уборки. Поэтому при отсутствии хорошей вытяжки важно самостоятельно ускорять высыхание ванной.

Один из простых способов - после каждого душа убирать воду со стен и стеклянных поверхностей водосгоном. Такая процедура занимает всего несколько минут, но помогает не оставлять лишнюю влагу там, где она может способствовать развитию плесени. Дополнительно стоит регулярно проветривать помещение, оставляя окно открытым после водных процедур.

Снизить влажность можно и с помощью осушителя воздуха. Особенно полезным он становится в холодное время года, когда белье часто приходится сушить внутри помещения. В качестве простых бытовых влагопоглотителей также используют соль или пищевую соду, размещая их возле источников сырости и периодически заменяя.

Если на стекле душевой кабины появились белесые разводы, для удаления известкового налета можно использовать лимонный сок. Пищевая сода, в свою очередь, помогает справляться с мыльными следами и другими поверхностными загрязнениями.

Как избавиться от плесени на стенах
/ Главред

Смотрите видео - способ борьбы с плесенью:

В ролике авторы на практике проверяют разные методы удаления плесени с силиконового герметика. Они сравнивают результаты нескольких способов и показывают, что не каждый из них способен полностью устранить грибок с первого раза.

В завершение эксперимента авторы объясняют, почему некоторые средства оказались малоэффективными, и рассказывают, как снизить вероятность повторного появления плесени. Рекомендации пригодятся тем, кто сталкивается с темными пятнами и грибковым налетом на швах в ванной.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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