Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

Вы узнаете:
- Сколько уксуса уходит на литр маринада
- Как пересчитать норму на 1,5, 2 и 3 литра
- Какую соль нельзя использовать для консервирования
На каждый литр маринада нужно ровно 2 столовые ложки 9-процентного уксуса - это та норма, от которой отталкивается вся классическая украинская консервация. Пропорцию рассчитали еще советские технологи, и она не допускает импровизации: именно при такой кислотности заготовки получаются в меру кисловатыми, ароматными и не бродят в банке, сообщает УНИАН.
Преимущество старой рецептуры в том, что её разрабатывали в лабораторных условиях, а не на домашней кухне. Благодаря этому заготовки в продаже массово не взрывались, а вкус оставался одинаковым независимо от партии.
Таблица пропорций для банок разного объема
Формула линейная, поэтому пересчитать её под любой объём посуды несложно - от литровой банки огурцов до трёхлитровой.
- 1 литр маринада - 2 ст.л. уксуса;
- 1,5 литра маринада - 3 ст.л. уксуса;
- 2 литра маринада - 4 ст. л. уксуса;
- 3 литра маринада - 6 ст.л. уксуса.
Ошибки, которые портят заготовки
Соблюсти пропорции - это лишь половина дела, гораздо чаще хозяйки портят результат на этапе приготовления рассола. Уксус нужно добавлять в кастрюлю последним, уже после того, как соль и сахар полностью растворились в горячей воде.
Если влить уксус раньше, он начнёт испаряться вместе с паром, и заготовка уже не приобретёт нужный вкус. Ещё один просчёт касается соли: йодированную для консервирования не берут, так как рассол от неё становится мутным.
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Об источнике: УНИАН
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