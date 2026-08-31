Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

Еще во времена СССР технологи вывели пропорцию, которую легко пересчитать для любой банки.

https://glavred.info/lifehack/sekret-sovetskogo-gosta-kakoe-idealnoe-sootnoshenie-uksusa-na-1-litr-marinada-10792961.html Ссылка скопирована

Сколько уксуса нужно на 1 литр маринада / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

видео дня

Сколько уксуса уходит на литр маринада

Как пересчитать норму на 1,5, 2 и 3 литра

Какую соль нельзя использовать для консервирования

На каждый литр маринада нужно ровно 2 столовые ложки 9-процентного уксуса - это та норма, от которой отталкивается вся классическая украинская консервация. Пропорцию рассчитали еще советские технологи, и она не допускает импровизации: именно при такой кислотности заготовки получаются в меру кисловатыми, ароматными и не бродят в банке, сообщает УНИАН.

Преимущество старой рецептуры в том, что её разрабатывали в лабораторных условиях, а не на домашней кухне. Благодаря этому заготовки в продаже массово не взрывались, а вкус оставался одинаковым независимо от партии.

Таблица пропорций для банок разного объема

Формула линейная, поэтому пересчитать её под любой объём посуды несложно - от литровой банки огурцов до трёхлитровой.

1 литр маринада - 2 ст.л. уксуса;

1,5 литра маринада - 3 ст.л. уксуса;

2 литра маринада - 4 ст. л. уксуса;

3 литра маринада - 6 ст.л. уксуса.

Ошибки, которые портят заготовки

Соблюсти пропорции - это лишь половина дела, гораздо чаще хозяйки портят результат на этапе приготовления рассола. Уксус нужно добавлять в кастрюлю последним, уже после того, как соль и сахар полностью растворились в горячей воде.

Если влить уксус раньше, он начнёт испаряться вместе с паром, и заготовка уже не приобретёт нужный вкус. Ещё один просчёт касается соли: йодированную для консервирования не берут, так как рассол от неё становится мутным.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред