Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

Президент назначил нового и.о. главы Госпогранслужбы.

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Вадим Ченчик, украинские пограничники / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, uk.wikipedia.org

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Зеленский освободил Валерия Вавринюка от обязанностей главы ГПСУ

Новым и.о. главы пограничной службы назначен Вадим Ченчик

Ченчик служит в ГПСУ с 1994 года и имеет опыт руководящей работы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Вавринюка с должности временно исполняющего обязанности главы ГПСУ. Новым исполняющим обязанности главы службы стал Вадим Ченчик. Соответствующие решения закреплены указами президента № 836/2026 и № 837/2026, обнародованными 31 августа.

Согласно первому документу, Вавринюк освобожден от временного исполнения обязанностей главы Госпогранслужбы. Вторым указом Зеленский поручил Ченчику временно исполнять обязанности председателя ГПСУ.

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Кто такой Вадим Ченчик

Вадим Ченчик родился 15 ноября 1972 года в Екатеринополе Черкасской области. Он имеет многолетний опыт службы в пограничном ведомстве и работал как на оперативных, так и на руководящих должностях.

В 1994 году Ченчик окончил Государственный университет "Львовская политехника", в 1998 году - Академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, а в 2006 году - Харьковский национальный педагогический университет.

После начала службы в 1994 году он работал в оперативно-розыскных подразделениях Харьковского пограничного отряда. Впоследствии занимал руководящие должности в Восточном региональном управлении ГПСУ, а в 2014–2015 годах возглавлял Мостисский и Мукачевский пограничные отряды.

В 2019 году Ченчик временно исполнял обязанности директора Департамента оперативной деятельности Администрации ГПСУ. 9 сентября того же года его назначили заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины.

Ченчик награжден медалью "За военную службу Украине".

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел различные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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