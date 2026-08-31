Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

Руслана Заклинская
31 августа 2026, 13:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент назначил нового и.о. главы Госпогранслужбы.
Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике
Вадим Ченчик, украинские пограничники / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, uk.wikipedia.org

Главное:

  • Зеленский освободил Валерия Вавринюка от обязанностей главы ГПСУ
  • Новым и.о. главы пограничной службы назначен Вадим Ченчик
  • Ченчик служит в ГПСУ с 1994 года и имеет опыт руководящей работы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Вавринюка с должности временно исполняющего обязанности главы ГПСУ. Новым исполняющим обязанности главы службы стал Вадим Ченчик. Соответствующие решения закреплены указами президента № 836/2026 и № 837/2026, обнародованными 31 августа.

Согласно первому документу, Вавринюк освобожден от временного исполнения обязанностей главы Госпогранслужбы. Вторым указом Зеленский поручил Ченчику временно исполнять обязанности председателя ГПСУ.

видео дня

Кто такой Вадим Ченчик

Вадим Ченчик родился 15 ноября 1972 года в Екатеринополе Черкасской области. Он имеет многолетний опыт службы в пограничном ведомстве и работал как на оперативных, так и на руководящих должностях.

В 1994 году Ченчик окончил Государственный университет "Львовская политехника", в 1998 году - Академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, а в 2006 году - Харьковский национальный педагогический университет.

После начала службы в 1994 году он работал в оперативно-розыскных подразделениях Харьковского пограничного отряда. Впоследствии занимал руководящие должности в Восточном региональном управлении ГПСУ, а в 2014–2015 годах возглавлял Мостисский и Мукачевский пограничные отряды.

В 2019 году Ченчик временно исполнял обязанности директора Департамента оперативной деятельности Администрации ГПСУ. 9 сентября того же года его назначили заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины.

Ченчик награжден медалью "За военную службу Украине".

Кадровые изменения в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Кабмин принял кадровые решения в отношении двух ключевых министерств. Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что временные руководители Минобороны и МИД назначены для обеспечения непрерывности работы в сферах обороны и внешней политики.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы СБУ. Указ № 622/2026 был опубликован на сайте Офиса президента.

Также Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США. Ольга Стефанишина заявила, что это было её решением в связи с личными обстоятельствами.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел различные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Госпогранслужба ГПСУ новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Осенняя прохлада накрывает Украину: когда начнется период дождей и гроз

Осенняя прохлада накрывает Украину: когда начнется период дождей и гроз

14:55Синоптик
РФ резко нарастила удары реактивными дронами: Игнат раскрыл новую тактику врага

РФ резко нарастила удары реактивными дронами: Игнат раскрыл новую тактику врага

14:18Война
Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

13:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

"Совсем не осталось сил": Суханов откровенно рассказал о борьбе с болезнью

"Совсем не осталось сил": Суханов откровенно рассказал о борьбе с болезнью

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Последние новости

15:02

Защита от гниения и прорастания: как хранить лук в квартире до весны

14:56

Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд

14:55

Осенняя прохлада накрывает Украину: когда начнется период дождей и гроз

14:35

Похороны Хайден Пенеттьери: семья актрисы приняла важное решение

14:27

Гороскоп Таро на завтра 1 сентября: Овнам - конфликт, Льву - верить в себя

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
14:22

На заводе производителя дронов для Украины в Польше вспыхнул пожар — подробности

14:18

РФ резко нарастила удары реактивными дронами: Игнат раскрыл новую тактику врага

14:12

Историческая ошибка или смелость: что означает выражение "перейти Рубикон"

14:09

"Не ела три месяца": дочь Зиброва потеряла 23 кг из-за разбитого сердца

Реклама
13:59

"Сама порезала": маме путинистки Повалий потребовалась помощь врачей

13:45

Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

13:40

Как уберечь чеснок от порчи: главное условие длительного хранения

13:18

В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

13:12

"РФ существует благодаря Гитлеру": историк ответил Путину и напомнил о неудобной правдеВидео

13:10

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

13:08

Сладкий реванш после тяжелых месяцев: кто из знаков зодиака разбогатеет

13:03

Как легко и быстро отмыть замшевую обувь от пятен — лайфхак

13:00

На осень хватит 4 пары обуви: стилист раскрыла фаворитов сезона

12:37

Деньги, успех и новый уровень: что карты Таро сулят Скорпионам в сентябре 2026

12:30

Зачем кладут соду в холодильник: секретный способ сохранить продукты

Реклама
12:26

Зачем опытные хозяйки накрывают плиту фольгой: результат удивит

12:18

"Отказала всем": Джамала огласила решение по поводу Нацотбора-2027

12:14

Школы Киева начнут учебный год в новом формате из-за постоянных атак РФ

12:00

Магнит для богатства и мира: какой вазон защищает дом от сглаза

11:56

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

11:43

Где категорически не стоит вешать иконы: 2 запрещенных места в доме

11:42

Маск может предоставить Украине важную помощь для ударов по РФ, но есть условие

11:35

Дроны добрались до Екатеринбурга: возле склада Wildberries вспыхнул пожар

11:32

Таро-прогноз на сентябрь 2026: кто станет главным триумфатором месяцаВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 1 сентября: Обезьянам - перемены, Кроликам - анализ

10:56

Как убрать заломы на обуви за 30 секунд: классный лайфхак на осень

10:38

Кого ждет время праздников и подарков: прогноз Таро на сентябрь 2026

10:36

"Так по-русски": Танчинец прошелся по Каменских за слова о "тоталитарном режиме"

10:32

Киевщину атакуют реактивные БПЛА: вспыхнул масштабный пожар

10:14

Знают единицы: как часто нужно пылесосить, чтобы дома было всегда чисто

10:13

"Голые" помидоры по-херсонски: быстрый рецепт ароматной закуски с чесноком и зеленью

10:03

Гороскоп на завтра, 1 сентября: Весам — прибыль, Водолеям — ссора

09:51

"Мы не выдержали": Светлана Тарабарова выехала с тремя детьми

09:37

Путин принял важное решение по войне в Украине, чтобы сохранить свою жизнь - СМИ

09:30

РФ атаковала терминал "Новой почты" на Одесчине: вспыхнул масштабный пожар - детали

Реклама
08:55

Салат из баклажанов, который понравится всем: простой рецепт за 25 минут

08:36

Правильный вариант знают единицы: как по-украински сказать "дальнобойщик"

08:32

Какие украинские имена звучат необычно за рубежом: иностранцы могут не понять

08:01

РФ с ночи терроризирует Украину: есть раненые и разрушения, какие последствия в регионах

07:59

Силы обороны восстановили контроль: в ISW сообщили о важном прорыве на фронте

07:04

Пророссийские силы в Германии хотят прекратить помощь Украине: что они задумали

06:25

Портников о Путине: "Гаага не стала панацеей от появления новых младичей"мнение

05:30

Последние минуты Солнца: ученые раскрыли катастрофический сценарий

04:44

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять