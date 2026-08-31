На заводе производителя дронов для Украины в Польше вспыхнул пожар — подробности

Главное:
- В Польше на производстве компонентов для украинских беспилотников возник пожар
- ABW проверяет, не было ли возгорание следствием диверсии
- В результате пожара пострадавших нет
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) проверяет версию диверсии после ночного пожара на заводе WB Electronics в Скаржиско-Каменной - предприятии, производящем компоненты беспилотников для украинской и польской армий.
В ночь на 31 августа камеры видеонаблюдения зафиксировали неустановленное лицо в балаклаве, проникшее на территорию завода через забор. Об этом сообщает издание Onet.
Возгорание в монтажном цехе зафиксировали около 00:23. Почти одновременно оператор охранной фирмы передал полиции сигнал о срабатывании датчика системы защиты от взлома. Вблизи предприятия впоследствии нашли рюкзак и толстовку, которые могли принадлежать лицу, причастному к инциденту.
В момент возгорания завод не работал, поэтому пострадавших нет. Официально польские власти пока не называют причину инцидента, а все версии, включая умышленный поджог, рассматриваются.
"Сотрудники ABW работают над тем, чтобы точно установить, можем ли мы говорить об акте диверсии", - заявил пресс-секретарь координатора спецслужб Яцек Добжинский.
Что известно о заводе, пострадавшем в результате пожара
WB Electronics - крупнейшая частная оборонная компания Польши. Она выпускает разведывательные беспилотники FlyEye и FT5, а также дроны-камикадзе Warmate, которыми пользуются, в частности, украинские военные.
Производственный центр в Скаржиско-Каменной начал работу 1 октября 2022 года: сначала там наладили сборку композитных конструкций и систем управления для беспилотников, впоследствии производство расширили.
Почему РФ усиливает диверсионную активность в европейских странах
Главред писал, что, по данным The Wall Street Journal, Россия усиливает диверсионную активность в Европе, стремясь оказать дополнительное давление на союзников Украины и усилить среди них чувство тревоги.
В то же время Москва пытается переключить внимание с проблем российской армии на украинские удары по объектам в глубине РФ. Представители НАТО рассматривают участившиеся атаки как тревожный сигнал. По их мнению, Кремль стремится сократить объемы европейской помощи Украине и усилить разногласия между странами Альянса.
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Об источнике: Onet
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