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Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд

Руслана Заклинская
31 августа 2026, 14:56
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Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость реакции.
Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд
Хамелеон спрятался среди разноцветных попугаев / Фото: Bright Side

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд изображение может показаться обычным, однако среди большого количества похожих деталей спрятаны объекты, которые нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти хамелеона, спрятавшегося среди ярких попугаев. На выполнение задания дается 12 секунд.

На изображении много разноцветных попугаев, поэтому хамелеона легко не заметить. Яркая цветовая гамма намеренно отвлекает внимание и затрудняет поиск.

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Установите таймер на 12 секунд и попробуйте найти спрятанную рептилию. Внимательно осмотрите всё изображение и не сосредотачивайтесь только на самых заметных деталях.

Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд
Нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд / Фото: Bright Side

Оптические иллюзии и головоломки могут тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужные объекты среди большого количества деталей. В то же время такие задания не являются научным тестом на уровень интеллекта - это прежде всего развлечение для проверки наблюдательности.

Если вы не успели найти хамелеона за 12 секунд, ниже можно проверить правильный ответ. Рептилия спряталась среди листьев и попугаев, поэтому её окраска помогает ей оставаться почти незаметной.

Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Bright Side

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти помидор среди вишен за семь секунд.

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Об источнике: The Sun

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