Знают единицы: как часто нужно пылесосить, чтобы дома было всегда чисто

Залог чистоты в доме - не в том, чтобы вытирать пыль. Вся грязь скапливается ниже.

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Почему важно часто убирать пол в доме / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему важно регулярно пылесосить пол

Как часто можно запускать робот-пылесос

Почему пыль с пола оседает на мебели

Поддерживать чистоту в доме помогает не только генеральная уборка, но и регулярный уход за полом. Именно на нем скапливается значительное количество пыли, шерсти и другой мелкой грязи.

Главред узнал, что украинский блогер Марк Любчик в TikTok посоветовал не пренебрегать регулярным пылесосированием и объяснил, почему так важно поддерживать чистоту именно на полу.

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Почему важно часто пылесосить пол

Пол - одна из поверхностей в доме, где постоянно скапливается пыль и другой мусор. Если его вовремя не убирать, при передвижении по комнате частицы могут подниматься с поверхности и оседать на мебели.

Как часто нужно пылесосить дома

Универсальной частоты уборки, которая одинаково подходила бы для каждого дома, не существует. Частота зависит от того, насколько быстро загрязняется пол, есть ли в доме домашние животные и насколько активно используются помещения.

Клинтокер советует не бояться запускать робот-пылесос несколько раз в течение дня, особенно если хозяев в этот момент нет дома.

Как правильно пылесосить дома / Инфографика: Главред

"Два раза, три, четыре, пять, десять в день. Какая вам разница? Вас дома нет, это вас не беспокоит. И просто не забывайте его включать", - добавил он.

Смотрите видео о том, как часто нужно пылесосить дома:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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