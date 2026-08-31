Знают единицы: как часто нужно пылесосить, чтобы дома было всегда чисто

Вы узнаете:
- Почему важно регулярно пылесосить пол
- Как часто можно запускать робот-пылесос
- Почему пыль с пола оседает на мебели
Поддерживать чистоту в доме помогает не только генеральная уборка, но и регулярный уход за полом. Именно на нем скапливается значительное количество пыли, шерсти и другой мелкой грязи.
Главред узнал, что украинский блогер Марк Любчик в TikTok посоветовал не пренебрегать регулярным пылесосированием и объяснил, почему так важно поддерживать чистоту именно на полу.
Почему важно часто пылесосить пол
Пол - одна из поверхностей в доме, где постоянно скапливается пыль и другой мусор. Если его вовремя не убирать, при передвижении по комнате частицы могут подниматься с поверхности и оседать на мебели.
Как часто нужно пылесосить дома
Универсальной частоты уборки, которая одинаково подходила бы для каждого дома, не существует. Частота зависит от того, насколько быстро загрязняется пол, есть ли в доме домашние животные и насколько активно используются помещения.
Клинтокер советует не бояться запускать робот-пылесос несколько раз в течение дня, особенно если хозяев в этот момент нет дома.
"Два раза, три, четыре, пять, десять в день. Какая вам разница? Вас дома нет, это вас не беспокоит. И просто не забывайте его включать", - добавил он.
Смотрите видео о том, как часто нужно пылесосить дома:
@marclyubchyk
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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