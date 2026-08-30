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Федоров раскрыл вероятные сроки завершения войны и назвал главное условие

Алексей Тесля
30 августа 2026, 22:44
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Ситуация может меняться от месяца к месяцу, предупредил Михаил Федоров.
Федоров, ВСУ
Михаил Федоров оценил перспективы завершения войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/mykhailofedorov

Главное из заявлений Федорова:

  • На быстрое окончание войны не пойдёт Москва
  • Война в Украине может продлиться еще как минимум два-три года

Страна-агрессор РФ будет стремиться к затягиванию войны, заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

В интервью Financial Times он также отметил, что на быстрое окончание войны не пойдёт Москва.

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По мнению экс-главы МО, война в Украине может продлиться еще как минимум два-три года.

"Ситуация может "меняться от месяца к месяцу", - сказал он Financial Times, отметив, что недавние авиаудары России и постоянно усиливающееся использование ракет и современных беспилотников представляют собой серьезную проблему.

"Если мы сейчас не отреагируем на эти проблемы, они нас разгромят", - предупредил он.

Федоров заявил, что усиление украинских ударов большой дальности по России является наиболее жизнеспособным путем к тому, чтобы заставить диктаторв Владимира Путина прекратить войну, но при этом необходимы дополнительные инвестиции в вооружение, используемое для этих ударов.

"Нам нужно больше реактивных беспилотников, нам нужны дешевые ракеты, нам нужны ракеты с искусственным интеллектом, - сказал он. - Иначе с Путиным никак не пойдешь в диалог… Он понимает только силу", - указал он.

Возможность использования Starlink ВСУ

Вместе с тем в материале отмечается, что возможность применения спутниковой системы Starlink для отражения агрессии РФ блокируется на уровне Белого дома.

По данным источников газеты, Илон Маск заявил, что на это нужно политическое решение, которое принимают власти США.

"Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что ранее Маск говорил Федорову, что он не против разрешить Украине использовать беспилотники, оснащенные системой Starlink, за пределами своих границ для нанесения ударов по российским целям. Однако, по словам источников, Маск заявил Украине, что это политическое решение, которое должно быть принято в Белом доме", - сказано в материале.

Михаил Федоров НОВАЯ 2026
/ Инфографика: Главред

Эксперт об условии, при котором Путин не согласится на мир

Дипломат Владимир Огрызко считает, что Россия пока не готова даже к компромиссному миру. По его мнению, Владимир Путин воспринимает прекращение войны как угрозу своему режиму, поэтому отвергает возможность перемирия.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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