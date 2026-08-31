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Как убрать заломы на обуви за 30 секунд: классный лайфхак на осень

Анна Косик
31 августа 2026, 10:56
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Осенняя обувь будет выглядеть как новая, если воспользоваться одним простым лайфхаком.
Обувь
Простой лайфхак поможет улучшить внешний вид осенней обуви / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как быстро избавиться от заломов на обуви в домашних условиях
  • Что понадобится для простого лайфхака
  • Как правильно обработать обувь паровым утюгом

Осень уже на носу, и самое время подготовить сезонные вещи. В частности, после нескольких месяцев в коробке обувь нуждается в уходе. На ней часто появляются заломы, которые портят ее внешний вид.

Однако Главред узнал, что украинская блогерша Диана Гологовец в TikTok показала классный способ, как быстро разгладить складки на обуви. По её словам, результат можно увидеть практически сразу после обработки.

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Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

Как избавиться от заломов на обуви в домашних условиях

Сначала нужно подготовить обувь к процедуре. Для этого внутрь пары следует плотно поместить несколько пар носков. Они должны заполнить пространство под складками и создать необходимую поддержку изнутри.

Далее понадобится небольшое полотенце. Его нужно смочить водой и положить сверху на обувь.

"Пройдитесь по полотенцу разогретым паровым утюгом примерно 30 секунд в разных местах", - пояснила блогерша.

Эффект от лайфхака будет мгновенным. Даже от глубоких складок на обуви не останется и следа.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Диана Гологовец

Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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