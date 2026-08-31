Путин принял важное решение по войне в Украине, чтобы сохранить свою жизнь - СМИ

Диктатор окончательно определился с планом действий после приезда американского политика.

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Путин решил продолжать войну, чтобы удержать власть / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov/, Дэниел Торок

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Путин несколько недель принимал решение об эскалации войны

Визит директора ЦРУ в Москву, вероятно, был воспринят как слабость США

Кремль хочет усилить давление не только на Украину, но и на её партнёров

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин после нескольких недель колебаний склонился к сценарию эскалации войны. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает издание The Economist.

Один из давних соратников российского диктатора предполагает, что триггером к этому стал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа, который в Москве был расценен как проявление нерешительности Вашингтона.

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"Никто не может знать, что творится в голове Путина. Но причины эскалации войны, как и само решение о вторжении, носят внутренний характер. Его главной целью всегда было сохранение собственной власти и, в конечном итоге, своей жизни", - говорится в статье.

Куда будет направлено новое давление РФ

За пределами Украины страна-агрессор Россия, скорее всего, усилит гибридные операции и диверсии против партнеров Киева, а также будет нацеливаться на маршруты поставок из Европы.

Западные спецслужбы не исключают атак на европейские предприятия, производящие материалы для нужд украинской армии.

Внутри страны речь идет о расширении масштабов уже опробованных инструментов. 30 августа Минобороны РФ сообщило о подготовке массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре.

Кроме того, по данным российских источников, Путин готов отправить на фронт в Украину ещё 300 000–400 000 россиян.

Когда война в Украине может закончиться

Главред писал, что по словам экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова, РФ будет стремиться затягивать войну. Москва не пойдет на скорейшее окончание войны.

Поэтому война в Украине может продолжаться еще не менее двух-трех лет. Но он подчеркнул, что ситуация может меняться "от месяца к месяцу" из-за динамической ситуации как на фронте, так и в тылу.

Визит директора ЦРУ в Москву - что известно

Напомним, Главред писал, что директор ЦРУ Джон Ретклифф на прошлой неделе неожиданно посетил Москву. Как утверждают осведомленные источники, одной из целей поездки было донести до Владимира Путина позицию США относительно поддержки своих союзников по НАТО.

Впоследствии стало известно, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время тайной поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского для прекращения войны.

Также СМИ писали, что Дональд Трамп лично отправил директора Центрального разведывательного управления Джона Ретклиффа с дипломатической миссией в Россию, не проинформировав о содержании послания Кремлю ни доверенных помощников, ни военное руководство, которое при обычных обстоятельствах должно было бы знать о такой поездке.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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