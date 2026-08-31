Где категорически не стоит вешать иконы: 2 запрещенных места в доме

Где лучше хранить иконы дома, а каких мест следует избегать - правила размещения святынь и обустройства домашнего иконостаса.

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Где нельзя вешать иконы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Где в доме не рекомендуется размещать иконы

Какие предметы не стоит ставить рядом со святыми образами

Как правильно обустроить домашний иконостас

Размещение икон в жилище имеет большое значение для верующих людей, ведь святыни создают в доме особую атмосферу благоговения и покоя. Хотя строгих церковных канонов относительно выбора комнаты нет, существуют народные приметы и определенные рекомендации относительно мест, где святым образам лучше не находиться. Главред расскажет подробнее.

Чаще всего наиболее неприемлемыми местами для святых образов называют санитарные помещения. Как сообщает издание "Радио Трек", иконы не рекомендуется размещать в туалете и ванной комнате. В то же время в остальных жилых зонах - гостиной, детской комнате, кухне или даже спальне - держать иконы вполне допустимо.

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Почему бытовая техника и сувениры - плохие соседи для икон

Помимо рекомендаций относительно самого места, стоит обращать внимание на предметы, расположенные рядом со святынями. Молитва требует сосредоточенности, поэтому иконы не следует размещать непосредственно возле бытовой техники - телевизоров, мониторов или компьютеров. Даже в выключенном состоянии такие предметы могут отвлекать внимание и мешать сосредоточиться на молитве.

Также рядом с иконами не рекомендуется размещать:

Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

косметику, игрушки, светские книги и декоративные статуэтки;

постеры и плакаты с изображениями певцов, актеров, спортсменов или других известных людей;

репродукции картин, даже на религиозную тематику, и семейные фотографии.

Святой образ должен оставаться самостоятельным предметом почитания, а не восприниматься лишь как элемент интерьерного декора.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Как правильно обустроить домашний иконостас

Лучшим решением будет выделить для икон отдельное уютное место в доме. Их можно разместить на стене, специальной полке или высоком столике.

Идеальное расположение: по возможности иконы традиционно размещают в восточном углу квартиры или дома, который называют "красным углом".

Альтернативные варианты: если планировка дома не позволяет ориентироваться на восток, иконы можно установить в другом удобном, чистом и спокойном месте - в этом нет ничего страшного.

Главное - создать чистое, светлое и спокойное пространство, которое будет способствовать молитвенному настроению.

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