Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем опытные хозяйки накрывают плиту фольгой: результат удивит

Руслана Заклинская
31 августа 2026, 12:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Алюминиевая фольга может стать незаменимым помощником на кухне, но использовать её нужно осторожно.
Зачем опытные хозяйки накрывают плиту фольгой: результат удивит
Как защитить плиту от жира и нагара / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Зачем накрывать плиту алюминиевой фольгой
  • Как фольга помогает поддерживать чистоту на кухне
  • Почему нельзя полностью покрывать плиту фольгой

Алюминиевая фольга - привычный кухонный предмет, однако её можно использовать не только для хранения или запекания продуктов. Некоторые люди накрывают ею поверхность плиты, чтобы защитить её от загрязнений.

Главред выяснил, зачем используют алюминиевую фольгу на плите и каких правил следует придерживаться.

видео дня

Зачем накрывать плиту алюминиевой фольгой

Как пишет El Cronista, основная цель такого способа - облегчить уборку кухни. Во время жарки или варки жир и частицы пищи могут попадать на плиту, а их очистка иногда занимает немало времени.

Если часть поверхности защитить фольгой, загрязнения будут оставаться на ней. После приготовления пищи использованную фольгу можно убрать и заменить новой.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Почему нельзя полностью покрывать плиту фольгой

Несмотря на удобство такого метода, не стоит полностью накрывать плиту алюминиевой фольгой. Материал нужно держать подальше от горелок, пламени, вентиляционных отверстий и других зон, предусмотренных конструкцией прибора.

Особенно осторожно нужно быть с газовыми плитами. Фольга может препятствовать нормальной работе горелок или способствовать накоплению тепла.

Почему нельзя накрывать всю плиту

Алюминиевая фольга не должна перекрывать элементы, необходимые для нормальной работы прибора. Кроме того, материал не следует размещать непосредственно возле источников сильного нагрева.

Поэтому перед использованием такого способа стоит ознакомиться с инструкцией производителя конкретной плиты. Если производитель запрещает применение фольги, этой рекомендации следует придерживаться.

Преимущество алюминиевой фольги заключается именно в защите отдельных поверхностей от загрязнения и упрощении уборки, а не в том, чтобы полностью закрывать ею плиту.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кухня лайфхак фольга
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

13:45Украина
В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

13:18Война
Школы Киева начнут учебный год в новом формате из-за постоянных атак РФ

Школы Киева начнут учебный год в новом формате из-за постоянных атак РФ

12:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

"Совсем не осталось сил": Суханов откровенно рассказал о борьбе с болезнью

"Совсем не осталось сил": Суханов откровенно рассказал о борьбе с болезнью

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Последние новости

13:45

Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

13:40

Как уберечь чеснок от порчи: главное условие длительного хранения

13:18

В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

13:12

"РФ существует благодаря Гитлеру": историк ответил Путину и напомнил о неудобной правдеВидео

13:10

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
13:08

Сладкий реванш после тяжелых месяцев: кто из знаков зодиака разбогатеет

13:03

Как легко и быстро отмыть замшевую обувь от пятен — лайфхак

13:00

На осень хватит 4 пары обуви: стилист раскрыла фаворитов сезона

12:37

Деньги, успех и новый уровень: что карты Таро сулят Скорпионам в сентябре 2026

Реклама
12:30

Зачем кладут соду в холодильник: секретный способ сохранить продукты

12:26

Зачем опытные хозяйки накрывают плиту фольгой: результат удивит

12:18

"Отказала всем": Джамала огласила решение по поводу Нацотбора-2027

12:14

Школы Киева начнут учебный год в новом формате из-за постоянных атак РФ

12:00

Магнит для богатства и мира: какой вазон защищает дом от сглаза

11:56

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

11:43

Где категорически не стоит вешать иконы: 2 запрещенных места в доме

11:42

Маск может предоставить Украине важную помощь для ударов по РФ, но есть условие

11:35

Дроны добрались до Екатеринбурга: возле склада Wildberries вспыхнул пожар

11:32

Таро-прогноз на сентябрь 2026: кто станет главным триумфатором месяцаВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 1 сентября: Обезьянам - перемены, Кроликам - анализ

Реклама
10:56

Как убрать заломы на обуви за 30 секунд: классный лайфхак на осень

10:38

Кого ждет время праздников и подарков: прогноз Таро на сентябрь 2026

10:36

"Так по-русски": Танчинец прошелся по Каменских за слова о "тоталитарном режиме"

10:32

Киевщину атакуют реактивные БПЛА: вспыхнул масштабный пожар

10:14

Знают единицы: как часто нужно пылесосить, чтобы дома было всегда чисто

10:13

"Голые" помидоры по-херсонски: быстрый рецепт ароматной закуски с чесноком и зеленью

10:03

Гороскоп на завтра, 1 сентября: Весам — прибыль, Водолеям — ссора

09:51

"Мы не выдержали": Светлана Тарабарова выехала с тремя детьми

09:37

Путин принял важное решение по войне в Украине, чтобы сохранить свою жизнь - СМИ

09:30

РФ атаковала терминал "Новой почты" на Одесчине: вспыхнул масштабный пожар - детали

08:55

Салат из баклажанов, который понравится всем: простой рецепт за 25 минут

08:36

Правильный вариант знают единицы: как по-украински сказать "дальнобойщик"

08:32

Какие украинские имена звучат необычно за рубежом: иностранцы могут не понять

08:01

РФ с ночи терроризирует Украину: есть раненые и разрушения, какие последствия в регионах

07:59

Силы обороны восстановили контроль: в ISW сообщили о важном прорыве на фронте

07:04

Пророссийские силы в Германии хотят прекратить помощь Украине: что они задумали

06:25

Портников о Путине: "Гаага не стала панацеей от появления новых младичей"мнение

05:30

Последние минуты Солнца: ученые раскрыли катастрофический сценарий

04:44

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Реклама
03:28

Одежда будет как новая: как за 30 секунд отстирать следы от ручки с ткани

02:56

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

01:05

Сенсационная находка в недрах Земли: ученые ошеломили загадочным открытием

30 августа, воскресенье
23:36

"Беспощадный бунт" в РФ: Жданов назвал главное условие восстания

22:52

Секрет хрустящего картофеля раскрыт: шеф-повар советует добавить необычный ингредиент

22:44

Федоров раскрыл вероятные сроки завершения войны и назвал главное условие

22:19

Под Киевом прогремели мощные взрывы: вспыхнул масштабный пожар – первые детали атаки РФ

21:28

Плесень исчезнет на глазах: копеечное средство мгновенно решит проблемуВидео

21:15

"Мы на этапе осознания": Денисенко посоветовал, как дальше жить украинцаммнение

20:48

Садоводы назвали 6 растений, которые обязательно нужно обрезать в сентябре

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять