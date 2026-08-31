Зачем опытные хозяйки накрывают плиту фольгой: результат удивит

Алюминиевая фольга может стать незаменимым помощником на кухне, но использовать её нужно осторожно.

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Как защитить плиту от жира и нагара / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Зачем накрывать плиту алюминиевой фольгой

Как фольга помогает поддерживать чистоту на кухне

Почему нельзя полностью покрывать плиту фольгой

Алюминиевая фольга - привычный кухонный предмет, однако её можно использовать не только для хранения или запекания продуктов. Некоторые люди накрывают ею поверхность плиты, чтобы защитить её от загрязнений.

Главред выяснил, зачем используют алюминиевую фольгу на плите и каких правил следует придерживаться.

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Зачем накрывать плиту алюминиевой фольгой

Как пишет El Cronista, основная цель такого способа - облегчить уборку кухни. Во время жарки или варки жир и частицы пищи могут попадать на плиту, а их очистка иногда занимает немало времени.

Если часть поверхности защитить фольгой, загрязнения будут оставаться на ней. После приготовления пищи использованную фольгу можно убрать и заменить новой.

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Почему нельзя полностью покрывать плиту фольгой

Несмотря на удобство такого метода, не стоит полностью накрывать плиту алюминиевой фольгой. Материал нужно держать подальше от горелок, пламени, вентиляционных отверстий и других зон, предусмотренных конструкцией прибора.

Особенно осторожно нужно быть с газовыми плитами. Фольга может препятствовать нормальной работе горелок или способствовать накоплению тепла.

Почему нельзя накрывать всю плиту

Алюминиевая фольга не должна перекрывать элементы, необходимые для нормальной работы прибора. Кроме того, материал не следует размещать непосредственно возле источников сильного нагрева.

Поэтому перед использованием такого способа стоит ознакомиться с инструкцией производителя конкретной плиты. Если производитель запрещает применение фольги, этой рекомендации следует придерживаться.

Преимущество алюминиевой фольги заключается именно в защите отдельных поверхностей от загрязнения и упрощении уборки, а не в том, чтобы полностью закрывать ею плиту.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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