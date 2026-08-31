РФ резко нарастила удары реактивными дронами: Игнат раскрыл новую тактику врага

В июле российские войска запустили в пять раз больше реактивных дронов, чем в июне.

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Россия изменила тактику ударов по Киеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/yuriy.ignat

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За четыре дня РФ запустила более 1500 БПЛА, 800 из них - реактивные

В июле Россия в пять раз увеличила применение реактивных дронов

Реактивные БПЛА сложнее перехватить из-за скорости и высоты полета

Россия существенно увеличила использование скоростных реактивных беспилотников во время атак на Украину. Киев остается одним из главных направлений таких ударов.

За последние четыре суток РФ применила более 1500 БПЛА, около 800 из них были реактивными. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Заметный рост количества таких целей начался еще в июле. Тогда россияне применили примерно в пять раз больше реактивных дронов, чем месяцем ранее.

"То есть это тот месяц, когда противник существенно наращивал применение реактивных БПЛА, а также "Бандеролей" - ракеты-дрона, как его еще называют, то есть его параметры полёта близки к крылатой ракете, 600 километров в час летит это средство", - сказал он.

По словам Игната, проблема для ПВО заключается прежде всего в скорости и высоте полёта. Отдельные реактивные аппараты могут разгоняться примерно до 600 км/ч и лететь на высоте около 5 км. Из-за этого их не всегда могут сбить мобильные огневые группы и ПЗРК, а часть дронов-перехватчиков просто не обладает достаточной скоростью для преследования таких целей.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Украина противодействует им с помощью зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия и истребительной авиации. В целом уровень уничтожения вражеских БПЛА остается высоким - около 88–90%, однако для реактивных целей этот показатель ниже.

Игнат также обратил внимание на темпы российского производства. Среди обломков сбитых "Шахедов" украинские специалисты находят маркировку, нанесенную всего за несколько недель до атаки. Это свидетельствует о том, что новые беспилотники достаточно быстро изготавливают и запускают против Украины.

Несмотря на то, что реактивные версии дороже обычных дронов, РФ продолжает расширять их применение.

Почему РФ начала растягивать обстрелы

Главред писал, что, по словам генерал-лейтенанта, основателя фонда "Закроем небо Украины" Игоря Романенко, Россия меняет ритм воздушных атак на Украину.

К ночным ударам баллистическими ракетами враг добавляет волны реактивных дронов на рассвете, а днем продолжает применять беспилотники. Также российские войска комбинируют различные типы ракет. В Кремле рассчитывают, что постоянные удары по крупным городам и разрушения будут усиливать внутреннее давление на украинское военно-политическое руководство.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, утром 31 августа российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, ранения получили четверо человек. Впоследствии в КГВА уточнили, что возгорание произошло в селе Погребы Киевской области.

Как ранее сообщал Главред, глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о раненых в Запорожье в результате ночной атаки беспилотниками. В Днепропетровской области враг более 10 раз атаковал четыре района области.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об ударе по терминалу "Новой почты" в Одесской области, в результате которого возник пожар. В то же время в Харьковской области дрон попал в грузовик "Новой почты", в результате чего водитель получил ранения.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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