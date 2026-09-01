Воздушные тревоги срывают учебу и график работы родителей: чем это грозит Украине

Исполнительный директор Центра экономической стратегии объяснил, как срывы обучения из-за тревог сказываются на занятости родителей и решениях бизнеса.

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Из-за постояяных тревог семьи могут переезжать в более безопасные регионы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, @alarmua

О чем предупреждает экономист Глеб Вышлинский:

Почему тревоги бьют по занятости родителей

Какой долгосрочный риск для регионов Украины

Воздушные тревоги, срывающие учебный процесс в школах, способны одновременно сокращать рабочее время родителей - прежде всего матерей школьников.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, пишет Главред.

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Если продолжительные тревоги сохранятся и после 1 сентября, по словам экономиста, это станет дополнительным экономическим эффектом, выходящим за рамки самого образования. Когда учебный день не начинается вовремя из-за тревоги, или значительную его часть дети проводят в укрытии, родителям приходится подстраивать под это собственный рабочий график.

По мнению Вышлинского, наибольшая нагрузка ложится именно на матерей школьников - один и тот же сигнал тревоги одновременно срывает учебу детей и забирает рабочее время у их родителей.

Риск переезда семей в более безопасные регионы

В долгосрочной перспективе экономист не исключает, что постоянные перебои в работе и тревога за качество образования детей могут стать дополнительным аргументом для переезда части семей в более безопасные области Украины. Речь идет о ситуациях, когда родители физически не могут полноценно работать из-за регулярных срывов графика, а качество обучения детей вызывает все больше опасений.

Бизнес может последовать за семьями

Похожую логику Вышлинский применяет и к бизнесу. Если уровень риска между регионами существенно отличается, новые инвестиции и расширение компаний будут постепенно смещаться туда, где работать безопаснее.

В Воздушных силах ВСУ раскрыли новую тактику врага

Россия существенно увеличила использование скоростных реактивных беспилотников во время атак на Украину. Киев остается одним из главных направлений таких ударов. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Заметный рост количества таких целей начался еще в июле. Тогда россияне применили примерно в пять раз больше реактивных дронов, чем месяцем ранее.

По словам Игната, проблема для ПВО заключается прежде всего в скорости и высоте полёта. Отдельные реактивные аппараты могут разгоняться примерно до 600 км/ч и лететь на высоте около 5 км. Из-за этого их не всегда могут сбить мобильные огневые группы и ПЗРК, а часть дронов-перехватчиков просто не обладает достаточной скоростью для преследования таких целей.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По последним данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и еще пять пострадали, в том числе трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

В Дарницком районе вследствие попадания возник пожар на двух локациях, к сожалению 7 человек погибло и 1 человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Пожар ликвидирован. Также по другому адресу в результате взрывной волны пострадали 2 человека, из которых 1 ребенок.

Голосеевский район: попадание в нежилое здание. Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м, 1 человек погиб.

Соломенский район: в результате попадания БпЛА в жилой дом произошло частичное разрушение. Пожарные спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов. Пострадавшие переданы в карету скорой помощи.

В Киевской области до 4 увеличилось количество погибших в результате вражеского удара по Борисполю. Еще 13 человек получили ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

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О персоне: Глеб Вышлинский Глеб Вышлинский - экономист, исполнительный директор Центра экономической стратегии, который возглавляет с момента его создания в мае 2015 года. Имеет более 25 лет опыта в сфере экономического анализа и исследований. В 2003–2015 годах работал в GfK Ukraine, с 2010 года занимал должность заместителя директора компании. Ранее был главным экономистом, директором по публикациям и заместителем директора Международного центра перспективных исследований. Карьеру начинал как экономический журналист и редактор. В 2021–2026 годах возглавлял правление "Общественного телевидения". Также входит в Совет развития "Мистецького арсенала", Наблюдательный совет Фундации DEJURE и правление StateWatch.

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