Весной клумба порадует пышным цветением: какие многолетники посадить осенью

Первая половина осени - подходящее время для посадки многих многолетников.

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Какие многолетники лучше сажать осенью / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Когда лучше всего сажать многолетники осенью

Какие многолетние растения можно высаживать в сентябре

Как подготовить почву и саженцы к осенней посадке

Первая половина осени - подходящее время для посадки многих многолетних растений. В сентябре и октябре почва еще сохраняет тепло после лета, а осенние дожди поддерживают необходимую влажность. В таких условиях растения могут хорошо укорениться до наступления морозов.

Главред расскажет, какие многолетники лучше сажать осенью.

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Когда сажать многолетники осенью

Лучше всего высаживать растения в сентябре и первой половине октября, пишет Deccoria. Если погода теплая и без резких похолоданий, можно продлить посадку до конца октября или даже первых дней ноября. Важно следить за прогнозом: если ожидается внезапный мороз, лучше отложить работы, ведь сеянцы не успеют укорениться и погибнут.

Как подготовить почву и саженцы

Перед посадкой участок нужно перекопать и разрыхлить почву. Во время перекопки можно внести компост - примерно два литра на один квадратный метр.

Место выбирают с учётом потребностей конкретного растения, в частности его требований к освещению. Перед посадкой корневой ком саженца рекомендуется замочить примерно на 30 минут в тёплой отстоянной воде, желательно дождевой. После этого растение вынимают, дают лишней воде стечь и высаживают.

Подкармливать посаженные осенью многолетники сразу не нужно. Следующее внесение удобрений проводят весной.

Какие растения сажать осенью

Осень - оптимальное время для посадки пионов, тюльпанов, нарциссов, декоративного чеснока, лилий и айстр. Хорошо приживаются также седумы и флоксы.

Зато некоторые культуры лучше оставить на весну: ландыши, бегонии, рудбекии, лаванду, декоративные травы, чувствительные кустарники и фруктовые деревья. Весенняя посадка даёт им больше шансов на успешное развитие.

Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени / Инфографика: Главред

Как защитить растения от морозов

Молодые многолетники после осенней посадки следует защитить от промерзания. Для этого почву вокруг растений мульчируют компостом, хвойной корой, соломой или сухими листьями. Слой мульчи должен составлять примерно 5–10 сантиметров.

Особенно чувствительные к морозу растения можно дополнительно накрыть белым агроволокном плотностью около 50 граммов на квадратный метр. Морозостойким многолетникам такое укрытие обычно не требуется.

Смотрите видео о том, какие многолетники лучше сажать осенью:

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Об источнике: Deccoria Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров. Входит в медиагруппу Interia - одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию. Ориентирован на массовую аудиторию - публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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