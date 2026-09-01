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Европа возмутилась из-за чиновника Путина на саммите G20: появился ответ Трампа

Алексей Тесля
1 сентября 2026, 01:22
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Появление министра финансов России Антона Силуанова создает неловкую ситуацию для европейских представителей в G20.
Трамп, санкции
Дональд Трамп ответил на критику из-за приглашения чиновника из РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В ФРГ раскритиковали администрацию Трампа за приглашение Силуанова
  • Трамп заявил о том, что он "любит ладить со всеми"

Страны Европы выразили протест в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа пригласить министра финансов РФ Антона Силуанова на встречу министров финансов и глав центральных банков G20 в Эшвилле.

Как пишет The New York Times, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль сообщил журналистам, что упрекнул своего российского коллегу в связи со вторжением его страны в Украину и призвал прекратить войну.

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Он также раскритиковал администрацию Трампа за приглашение Силуанова.

"Я предпочел бы, чтобы американская сторона четко заявила, что его не следует принимать как обычного гостя", - сказал Клингбайль.

В частности, Германия воспринимает присутствие России на встрече как оскорбление для Украины.

Ларс Клингбайль и его коллеги из других европейских стран пригрозили бойкотировать традиционное совместное фото министров, если на нем будет Силуанов.

NYT пишет, что эта угроза, похоже, сработала: Силуанов не принял участия в фотографировании.

Издание подчеркнуло, что появление министра финансов России Антона Силуанова создает неловкую ситуацию для европейских представителей в G20, чьи правительства решительно поддерживают Украину в войне против России.

Они работали над изоляцией России в мировой экономике и на дипломатической арене и не хотели бы предпринимать на этой встрече ничего, что могло бы свидетельствовать об изменении этого подхода - особенно в тот момент, когда Москва продолжает наносить массированные удары по Киеву.

Позиция Трампа

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приглашение российского министра финансов Антона Силуанова на встречу "Большой двадцатки" (G20) в Эшвилле, штат Северная Каролина журналистам 31 августа.

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста о причинах приглашения россиян на саммит.

Президент США также прокомментировал критику в отношении применения американского арсенала, отметив, что в случае с Ираном США использовали очень мало ресурсов по сравнению с тем, сколько, по его словам, предыдущая администрация Джо Байдена бесплатно передала Украине оружия - более 300 миллиардов долларов.

Санкции против РФ - новости по теме:

Ранее Главред сообщал, что страны G7 договорились усилить давление на российскую военную экономику путем введения дополнительных ограничений, в частности в нефтегазовом секторе. По мнению лидеров, текущая ситуация требует принятия новых санкционных мер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вернуться к жесткому санкционному давлению на российский энергетический сектор. Ограничения, которые ранее были смягчены для стабилизации глобального рынка, могут возобновиться уже в ближайшее время.

Как сообщалось, на саммите "Большой семерки" (G7) Великобритания объявила о введении новых санкций против страны-агрессора России и заключила ядерное соглашение с Украиной. Новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота РФ.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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