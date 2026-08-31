РФ массированно бьет по Киеву с новой тактикой: в NYT предупредили об угрозе

Всего за четыре дня российские силы применили против Украины около 1,5 тысячи беспилотников разных типов.

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РФ массированно атакует беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

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Особенно серьезную опасность представляют реактивные дроны РФ

Воздушная тревога способна затягиваться на большую часть суток

Одна из целей такой тактики - создать атмосферу постоянного напряжения

Российские беспилотники теперь атакуют Киев не только в темное время суток. Вместо привычных ночных налетов город сталкивается с продолжительными сериями запусков, между которыми остаются лишь короткие паузы.

Особенно серьезную опасность представляют реактивные дроны, обладающие высокой скоростью: при их появлении у жителей может практически не оставаться времени, чтобы добраться до укрытия, пишет The New York Times.

видео дня

Для столицы это стало очередным, значительно более тяжелым этапом войны. Если раньше киевляне в основном готовились к ночным атакам относительно медленных беспилотников, то теперь воздушная тревога способна затягиваться на большую часть суток.

По словам президента Владимира Зеленского, всего за четыре дня российские силы применили против Украины около 1,5 тысячи беспилотников разных типов. Примерно 800 из них, как утверждается, были реактивными. Среди объектов, подвергавшихся ударам, назывались энергетическая инфраструктура, склады с продовольствием и торговые объекты.

Одновременно Украина сталкивается с повышенным риском ракетных атак. Одной из наиболее острых потребностей остаются дополнительные системы и ракеты-перехватчики Patriot, которые имеют важное значение для защиты от баллистических ракет.

Постоянные тревоги уже заметно изменили привычный ритм жизни столицы. Магазины и торговые центры вынуждены неоднократно приостанавливать работу в течение дня, родители не уверены, безопасно ли отправлять детей на занятия, а некоторые семьи начинают рассматривать переезд в более спокойные регионы страны.

Одна из целей такой тактики - создать атмосферу постоянного напряжения, нарушить привычную жизнь города и вынудить людей покидать столицу.

Дополнительные опасения связаны и с предстоящей зимой. Пожилые жители столицы беспокоятся, что дальнейшие удары по складам с продуктами могут привести к перебоям с поставками, а магазины не всегда смогут своевременно пополнять запасы.

/ Инфографика: Главред

РФ могла накопить тысячи дронов для нового массированного удара

Российская армия, по данным украинской разведки, располагает существенным запасом ударных беспилотников, который может быть использован для проведения очередной масштабной атаки по Украине. В Главном управлении разведки Минобороны Украины оценивают количество дронов семейства "Герань" различных модификаций на российских складах примерно в 6,2 тысячи единиц.

По оценке ГУР, имеющегося арсенала потенциально достаточно для формирования крупного комбинированного удара с применением большого количества беспилотников. Вместе с тем российская промышленность, как отмечают в разведке, не обладает возможностью бесконечно поддерживать столь высокий уровень производства и запусков.

Наличие значительного количества накопленных БПЛА может свидетельствовать о подготовке России к очередной массированной атаке. При этом ее интенсивность и продолжительность будут зависеть от того, насколько быстро российский военно-промышленный комплекс сможет восполнять запасы после применения накопленных беспилотников.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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