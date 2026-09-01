Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Почему на белой одежде появляются желтые пятна и как от них быстро избавиться

Анна Косик
1 сентября 2026, 02:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Проблема появления желтых пятен может быть связана с неправильной стиркой одежды и других вещей.
белая футболка, стирка
Лайфхак для стирки белых вещей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему на белой одежде появляются желтые пятна
  • Как отбелить пожелтевшие вещи
  • Сколько нужно замачивать белую одежду

Желтые пятна на белой одежде могут появляться даже тогда, когда вещи регулярно стирают. Но избавиться от них очень непросто, даже если использовать профессиональные средства.

Главред узнал, что украинский блогер Марк Любчик в TikTok рассказал, что может стать причиной появления желтых пятен на одежде, полотенцах и белье, а также как от них легко избавиться.

видео дня

Почему белая одежда желтеет

По словам эксперта, одной из самых распространенных причин появления желтизны является накопление различных загрязнений в волокнах ткани. Речь идет не только о поте, но и об остатках косметических средств и частицах кожи.

Отдельно специалист обращает внимание на ошибки при стирке. По его словам, неправильный уход за белыми вещами может привести к тому, что они постепенно теряют свой цвет.

"Стирать (белые вещи - Главред) нужно только при 60 или 90 градусах. Иначе они начинают желтеть", - подчеркнул клинолог.

Как избавиться от желтых пятен на белой одежде

Если белая вещь уже пожелтела, блогер советует обратить внимание на кислородный порошок. Однако, по его словам, для более эффективной очистки к нему можно добавить небольшое количество средства для мытья посуды.

Как убрать пятна крови
Как убрать пятна крови / Инфографика: Главред

"Вот для этого и нужна стиральная машина с функцией замачивания. Возьмите столько кислородного порошка, сколько хотите, возьмите полстакана, добавьте к белым вещам, включите функцию замачивания, добавьте капельку средства для мытья посуды и запустите программу замачивания", - советует автор видео.

Сколько нужно замачивать белую одежду

Одним из главных условий эффективной очистки, по словам блогера, является продолжительность замачивания. Если стандартной продолжительности программы недостаточно, он советует оставить вещи в воде на несколько часов.

"То есть нужно, чтобы одежда долго полежала в кислородном порошке. Тогда он как раз расщепит весь этот жир, который впитался в хлопковую нить, и вещи станут белее", - утверждает эксперт.

Смотрите видео о том, почему на белых вещах появляются желтые пятна:

@marclyubchyk

Почему белые вещи так любят желтеть? Как их спасти?

♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA

Другие новости:

О персоне: Марк Любчик

Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинктокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
стирка лайфхак пятна
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Европа возмутилась из-за чиновника Путина на саммите G20: появился ответ Трампа

Европа возмутилась из-за чиновника Путина на саммите G20: появился ответ Трампа

01:22Мир
Гремят взрывы, есть "прилеты" и отключения света: Одесса под массированным ударом

Гремят взрывы, есть "прилеты" и отключения света: Одесса под массированным ударом

23:56Регионы
Объявление воздушной тревоги по-новому: какие 2 новые режима готовят для Киева

Объявление воздушной тревоги по-новому: какие 2 новые режима готовят для Киева

22:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд

Правильный вариант знают единицы: как по-украински сказать "дальнобойщик"

Правильный вариант знают единицы: как по-украински сказать "дальнобойщик"

Последние новости

05:09

Как удвоить урожай и избавиться от вредителей: проверенный метод без химии

04:41

Эффективная советская хитрость: зачем строители в СССР замуровывали яйцо в стену

04:26

Три знака китайского зодиака ждет богатство: кому сентябрь принесет деньги

03:59

Весной клумба порадует пышным цветением: какие многолетники посадить осенью

03:10

Археологи потеряли дар речи: на месте крушения нашли невероятное сокровище

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
02:37

Почему на белой одежде появляются желтые пятна и как от них быстро избавиться

01:22

Европа возмутилась из-за чиновника Путина на саммите G20: появился ответ Трампа

31 августа, понедельник
23:56

Гремят взрывы, есть "прилеты" и отключения света: Одесса под массированным ударом

23:04

Крысы больше не вернутся: простой способ прогнать грызунов из домаВидео

Реклама
23:04

Пригоревший противень больше не проблема: 3 простые смеси с содой растворят старый жир

22:55

Все больше людей вешают пакет с монетами в воде у двери: для чегоВидео

22:18

Объявление воздушной тревоги по-новому: какие 2 новые режима готовят для Киева

21:55

РФ массированно бьет по Киеву с новой тактикой: в NYT предупредили об угрозе

21:53

Людей призывают не выбрасывать использованные чайные пакетики: в чём причина

21:02

Одну жидкость нельзя применять на телевизоре: последствия необратимыВидео

20:57

Тест на IQ: нужно найти собаку среди овец за 9 секунд

20:42

Смесь соды, порошка и сахара: какую именно проблему на кухне решает эта паста

20:32

Тест на внимательность: нужно найти рыбу среди акул за 7 секунд

20:31

Вешалки для одежды уходят в прошлое: во всем мире массово используют альтернативуВидео

20:26

Главный секрет успеха Козерогов этой осенью: гороскоп Таро на сентябрь 2026Видео

Реклама
20:12

Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах

20:03

Зеленский провел важные переговоры с представителями Трампа: о чем шла речь

19:49

Хранение треснувшей посуды: какие финансовые проблемы привлекают чашки

19:46

Исполнение желаний и большой успех: Таро-прогноз для Стрельцов на сентябрь 2026Видео

19:37

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

19:25

Зачем бананы моют водой с уксусом: неожиданный секрет долгого храненияВидео

19:10

У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

19:10

Путину предложили саммит с Трампом и Зеленским: Невзлин объяснил ответ Кремлямнение

18:43

РФ готовит новый удар по Европе: Жданов раскрыл сценарий агрессии против НАТО

18:33

Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

18:27

Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

18:08

Зачем оставлять лимонную цедру в сливной трубе: в чём секрет метода

18:00

Маричка Падалко рассказала, зачем они повенчались с мужем

17:40

Эрдоган подготовил для встречи с Путиным предложение о войне в Украине - росСМИ

17:35

Путин встретился с Си Цзиньпином — что сказали об Украине после переговоров

17:30

Облегчение: соседи Меган и Гарри рассказали, как прощались с парой в США

17:07

Опытные садоводы посыпают траву золой осенью — для чего

17:02

"Может, мы уже женаты": Светлицкая удивила заявлением о свадьбе с Цимбалюком

17:02

Главные медиа Италии сообщили, что стране удалось "завербовать Михаила Федорова"

16:48

В центре Ровно прогремели два взрыва: погиб полицейский, ещё трое - раненыФото

Реклама
16:42

Стиралка может сломаться из-за одной забытой детали: что нужно делать каждые 2–3 месяцаВидео

16:29

Зачем ставить стакан с водой на подоконник: работает ли этот метод зимой

16:27

Никакой не "сверчок": как правильно назвать насекомое на украинском языке

16:23

"За счет наглости": известный ведущий заговорил про отношения с Тиной Кароль

16:21

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 1 сентября

16:03

Зачем замораживать свечу перед использованием: работает ли этот метод

15:45

Слово "розбещений" употребляют неверно: как на украинском назвать такого человека

15:44

Маршрут одинаковый: почему реактивные "Шахеды" долетают до Киева и реально ли их сбить

15:39

"Волной отбросило мою машину": Гросу пережила прилет в отель под Киевом

15:33

Как красиво назвать двойняшек: парные имена, которые в моде в 2026 году

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять