Почему на белой одежде появляются желтые пятна и как от них быстро избавиться

Проблема появления желтых пятен может быть связана с неправильной стиркой одежды и других вещей.

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Лайфхак для стирки белых вещей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему на белой одежде появляются желтые пятна

Как отбелить пожелтевшие вещи

Сколько нужно замачивать белую одежду

Желтые пятна на белой одежде могут появляться даже тогда, когда вещи регулярно стирают. Но избавиться от них очень непросто, даже если использовать профессиональные средства.

Главред узнал, что украинский блогер Марк Любчик в TikTok рассказал, что может стать причиной появления желтых пятен на одежде, полотенцах и белье, а также как от них легко избавиться.

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Почему белая одежда желтеет

По словам эксперта, одной из самых распространенных причин появления желтизны является накопление различных загрязнений в волокнах ткани. Речь идет не только о поте, но и об остатках косметических средств и частицах кожи.

Отдельно специалист обращает внимание на ошибки при стирке. По его словам, неправильный уход за белыми вещами может привести к тому, что они постепенно теряют свой цвет.

"Стирать (белые вещи - Главред) нужно только при 60 или 90 градусах. Иначе они начинают желтеть", - подчеркнул клинолог.

Как избавиться от желтых пятен на белой одежде

Если белая вещь уже пожелтела, блогер советует обратить внимание на кислородный порошок. Однако, по его словам, для более эффективной очистки к нему можно добавить небольшое количество средства для мытья посуды.

Как убрать пятна крови / Инфографика: Главред

"Вот для этого и нужна стиральная машина с функцией замачивания. Возьмите столько кислородного порошка, сколько хотите, возьмите полстакана, добавьте к белым вещам, включите функцию замачивания, добавьте капельку средства для мытья посуды и запустите программу замачивания", - советует автор видео.

Сколько нужно замачивать белую одежду

Одним из главных условий эффективной очистки, по словам блогера, является продолжительность замачивания. Если стандартной продолжительности программы недостаточно, он советует оставить вещи в воде на несколько часов.

"То есть нужно, чтобы одежда долго полежала в кислородном порошке. Тогда он как раз расщепит весь этот жир, который впитался в хлопковую нить, и вещи станут белее", - утверждает эксперт.

Смотрите видео о том, почему на белых вещах появляются желтые пятна:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинктокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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