Как удвоить урожай и избавиться от вредителей: проверенный метод без химии

Натуральные методы помогут защитить овощи от тли, белокрылки и паутинного клеща без использования химических пестицидов, отметили огородники.

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Защита огорода от тли и белокрылки без химикатов - 3 народных метода / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как избавиться от тли без химии

Чем подкормить помидоры для укрепления корневой системы

Как правильно сажать помидоры лежа

Натуральные методы помогут надежно защитить овощи от тли, белокрылки и паутинного клеща без использования химических пестицидов, а правильный уход за томатами будет способствовать развитию более мощной корневой системы и формированию сочных плодов. Авторы, огородники и блогеры популярного англоязычного YouTube-канала Agriculture назвали три простых способа, которые можно эффективно применять в течение всего сезона.

Один из методов предполагает использование пищевой соды и мягкого жидкого мыла. Другие касаются правильной подкормки растений и формирования томатных кустов.

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Как защитить урожай без химических препаратов и улучшить состояние томатов - выяснял Главред.

Как защитить огород от вредителей без химии

Для борьбы с мягкотелыми насекомыми авторы советуют приготовить специальный раствор на основе соды и жидкого мыла. На 30 литров воды понадобится 10 граммов пищевой соды и 15 миллилитров мягкого жидкого мыла.

Особое внимание огородникам рекомендуют обратить на выбор моющего средства. Обычный стиральный порошок для такой обработки категорически не подходит, поскольку активные компоненты в его составе могут легко сжечь листья.

"Стиральный порошок предназначен для очистки ткани и часто содержит отбеливатели и осветлители, которые сжигают нежную ткань листьев вместо того, чтобы защищать её. Чистое мыло, напротив, достаточно мягко для кожи и достаточно сильно, чтобы разложить восковой внешний слой, от которого зависит выживание насекомых с мягким телом", - отмечают авторы Agriculture.

Смесь нужно хорошо растворить в воде. Обрабатывать растения рекомендуется строго утром или вечером, избегая полуденного солнца.

"Всегда опрыскивайте этим раствором либо до 10 часов утра, либо после 16 часов вечера. Никогда не опрыскивайте под прямыми лучами полуденного солнца, поскольку тепло в сочетании с остатками мыла может на самом деле сжечь вашу листву вместо того, чтобы защитить её", - советуют огородники.

Во время обработки важно тщательно смочить не только верхнюю часть листьев, но и нижнюю, ведь именно там чаще всего прячутся насекомые и откладывают яйца.

Специалисты также рекомендуют не использовать средство сразу на всей грядке. Сначала его стоит проверить на одном листе и понаблюдать за реакцией растения в течение суток.

Смотрите видео о том, как приготовить мыльный раствор от вредителей на огороде:

Чем подкормить растения для лучшего урожая

Второй предлагаемый метод предусматривает приготовление смеси из коричневого сахара и пищевой соды. Его рекомендуют использовать для томатов, перца, огурцов, лука и арбузов.

Для приготовления средства нужно смешать 20 граммов коричневого сахара и 15 граммов пищевой соды с 15 литрами чистой воды. Смесь вносят непосредственно в прикорневую зону или используют для легкого опрыскивания листьев раз в неделю.

Авторы Agriculture отмечают, что коричневый сахар должен быть лишь дополнением к базовому уходу, а не его полной заменой.

"Этот стимулятор лучше всего работает в качестве дополнения к правильным методам ухода за почвой, а не в качестве их замены. Компост, правильный полив и севооборот по-прежнему имеют большее значение, чем любая отдельная добавка", - подчеркивают эксперты.

Поэтому одной подкормки недостаточно для получения высокого урожая: ключевыми факторами остаются качество почвы, регулярный полив и соблюдение севооборота.

Как правильно сажать помидоры для формирования сильной корневой системы

Отдельный метод касается высадки томатов и предусматривает горизонтальную укладку части стебля. Такой способ применяют, когда саженец достигает примерно 30–40 сантиметров в высоту.

Стебель осторожно укладывают в неглубокую траншею и присыпают почвой, оставляя над поверхностью только верхнюю часть с листьями.

"Каждая часть этого заглубленного стебля пустит новые корни по всей длине, благодаря чему растение получит гораздо более развитую корневую систему, чем та, которую оно развило бы, растучи вертикально. А более развитая корневая система означает лучший доступ к воде и питательным веществам, что обеспечивает более обильный и здоровый урожай в конце сезона", - отмечают авторы Agriculture.

Во время цветения рекомендуется обязательно удалять нижние боковые ветви и побеги, растущие от основания куста. На этапе формирования плодов можно также прореживать завязь, оставляя по четыре-пять помидоров в кисти.

"Раннее удаление самых маленьких и слабых помидоров гарантирует, что остальные плоды к моменту сбора урожая вырастут гораздо крупнее, сочнее и заметно здоровее", - объясняют огородники.

Как правильно поливать томаты, чтобы снизить риск заболеваний

При уходе за томатами критически важен и способ полива. Воду рекомендуют направлять непосредственно к основанию растения, категорически не смачивая листья.

"Всегда поливайте у основания растения, а не по листьям, поскольку влажные листья, прилегающие к почве, гораздо более подвержены грибковым заболеваниям", - предупреждают эксперты.

В жарком климате дополнительно можно использовать тонкий слой мульчи над заглубленной частью стебля. По словам авторов, это помогает лучше удерживать влагу и поддерживать более стабильную температуру в зоне корней.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Когда именно применять эти методы на огороде

Точное время проведения работ имеет не меньшее значение, чем сами процедуры. Защитную обработку от насекомых авторы советуют начинать ещё в начале вегетационного периода, до активного массового распространения вредителей.

Подкормку коричневым сахаром предлагают применять во время активного цветения. А горизонтальную укладку стеблей томатов лучше всего проводить во время пересадки рассады, пока растение остается гибким.

"Соблюдайте эту последовательность, и эти три метода станут единой целостной системой, действующей с момента появления всходов до самого сбора урожая", - заключают авторы Agriculture.

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Об источнике: Agriculture Agriculture - это англоязычный YouTube-канал (@Agriculture0.1), посвященный современному сельскому хозяйству, растениеводству и фермерству. Основной формат проекта - короткие видео YouTube Shorts, в которых демонстрируются технологии выращивания сельскохозяйственных культур, работа агротехники и различные этапы полевых работ. Контент канала охватывает широкий спектр тем, связанных с аграрной отраслью: посев и уборка урожая, обработка почвы, использование тракторов, комбайнов и другой специализированной техники, а также современные методы ведения сельского хозяйства. Значительная часть видеороликов демонстрирует производственные процессы на фермах и в полях в разных странах мира.

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