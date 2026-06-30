В спальне будет прохладно даже в жару: как охладить комнату за считанные минуты

Рассказываем о простом способе снизить температуру в спальне без кондиционера

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Как охладить комнату ночью без кондиционера / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как охладить помещение без кондиционера

Как охладить спальню ночью без электричества

В летнюю жару даже ночью температура в комнатах может оставаться высокой, что затрудняет сон и отдых. Многие пытаются охладить помещение с помощью кондиционера или вентилятора, но существует простой и доступный способ, не требующий электричества и специальной техники.

Как охладить спальню без кондиционера

Старший эксперт по отоплению и вентиляции компании BestHeating Джон Лоулесс советует использовать обычное влажное полотенце или простыню, пишет Express. Достаточно смочить ткань холодной водой и повесить её перед открытым окном. Когда тёплый воздух с улицы проходит через влажную поверхность, происходит процесс испарительного охлаждения: часть тепла поглощается при испарении воды, и в комнату попадает более прохладный воздух.

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Таким образом, влажная ткань действует как естественный фильтр, снижающий температуру в помещении. Это особенно полезно в спальне, где душный воздух может мешать заснуть.

Этот способ не заменит кондиционер в периоды экстремальной жары, однако он может стать настоящим спасением для тех, кто не имеет возможности пользоваться электроприборами или стремится сократить их использование ночью.

Смотрите видео о том, как охладить квартиру без кондиционера:

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