В спальне будет прохладно даже в жару: как охладить комнату за считанные минуты

Вы узнаете:
- Как охладить помещение без кондиционера
- Как охладить спальню ночью без электричества
В летнюю жару даже ночью температура в комнатах может оставаться высокой, что затрудняет сон и отдых. Многие пытаются охладить помещение с помощью кондиционера или вентилятора, но существует простой и доступный способ, не требующий электричества и специальной техники.
Как охладить спальню без кондиционера
Старший эксперт по отоплению и вентиляции компании BestHeating Джон Лоулесс советует использовать обычное влажное полотенце или простыню, пишет Express. Достаточно смочить ткань холодной водой и повесить её перед открытым окном. Когда тёплый воздух с улицы проходит через влажную поверхность, происходит процесс испарительного охлаждения: часть тепла поглощается при испарении воды, и в комнату попадает более прохладный воздух.
Таким образом, влажная ткань действует как естественный фильтр, снижающий температуру в помещении. Это особенно полезно в спальне, где душный воздух может мешать заснуть.
Этот способ не заменит кондиционер в периоды экстремальной жары, однако он может стать настоящим спасением для тех, кто не имеет возможности пользоваться электроприборами или стремится сократить их использование ночью.
Смотрите видео о том, как охладить квартиру без кондиционера:
@ecodiya Расскажите в комментариях, какими еще лайфхаками по охлаждению квартиры летом вы пользуетесь! #лето#укртикток♬ оригинальный звук - Экодия
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Об источнике: Express.co.uk
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