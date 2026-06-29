Частично заменит кондиционер: как индийцы охлаждают дома в невыносимую жару

Чтобы сделать домашний "охладитель", вам понадобятся лишь большая хлопковая простыня и холодная вода.

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Как снизить температуру в комнате / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как охладить дом без кондиционера

Как с этой задачей справляются индийцы

Жаркие летние дни заставляют украинцев искать альтернативные и бюджетные способы спасения от духоты в домах, особенно в условиях экономии электроэнергии или отсутствия кондиционера. Эффективное решение, которым веками пользуются в Индии, предлагает УНИАН.

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Этот способ позволяет снизить температуру в комнате на несколько градусов с помощью обычных подручных средств.

В чем суть метода

Для создания домашнего "охладителя" вам понадобятся всего две вещи: большая хлопковая простыня и холодная вода.

Технология максимально проста:

тщательно намочите простыню в холодной воде и хорошо отожмите её, чтобы вода не стекала на пол.

повесьте влажную ткань непосредственно в открытом оконном проеме.

Главное условие - через простыню должен постоянно проходить поток воздуха.

Результат ощущается мгновенно: как только ветер начинает обдувать мокрую ткань, в помещении становится заметно прохладнее. Конечно, этот способ не заменит мощную климатическую технику, однако он является идеальным и энергоэффективным спасением для комнат, где нет кондиционера.

Физика процесса: как это работает

В основе индийского лайфхака лежит простое физическое явление - естественное испарение. Когда вода переходит из жидкого состояния в газообразное (водяной пар), молекулам воды требуется энергия. Эту тепловую энергию они забирают непосредственно из окружающей среды.

При этом охлаждается не сама ткань, а именно воздух, проходящий через нее. Движение воздушных масс играет ключевую роль: ветер уносит с собой поглощенное тепло, снижая общую температуру в комнате.

Важные правила для максимального эффекта

Чтобы метод действительно сработал, а не ухудшил ситуацию, стоит соблюдать несколько правил:

Идеальное время - вечер и ночь: лайфхак лучше всего работает, когда температура на улице начинает снижаться. Если вывесить простыню в разгар дневной жары, можно получить обратный эффект - горячий воздух просто превратит комнату в сауну.

лайфхак лучше всего работает, когда температура на улице начинает снижаться. Если вывесить простыню в разгар дневной жары, можно получить обратный эффект - горячий воздух просто превратит комнату в сауну. Сухая погода: метод демонстрирует наибольшую эффективность в периоды сухой летней жары, когда влага из ткани испаряется быстрее всего.

метод демонстрирует наибольшую эффективность в периоды сухой летней жары, когда влага из ткани испаряется быстрее всего. Создайте движение воздуха: без сквозняка или лёгкого ветра эффекта не будет. Если на улице полный штиль, работу системы можно усилить с помощью обычного вентилятора, направив его поток на влажную простыню - это ускорит испарение и усилит прохладу.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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