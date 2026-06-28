Полностью закрыть или оставить щель: как жалюзи спасают дом от жары

Как охладить квартиру даже в сильную жару без лишних затрат. Охладить квартиру можно благодаря правильному проветриванию и полностью закрытым жалюзи днём.

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Как охладить квартиру в жару / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Почему щель в жалюзи не спасает от жары

Как правильно проветривать квартиру летом

В жаркие летние дни каждый ищет способ сделать дом прохладнее. Многие люди инстинктивно оставляют жалюзи или ролеты приоткрытыми, надеясь, что это улучшит циркуляцию воздуха. Однако такой подход только ухудшает ситуацию и превращает комнату в настоящую теплицу. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает французское научно-популярное издание Futura, в разгар жары окна, жалюзи и роллеты следует держать полностью закрытыми. Именно так можно наиболее эффективно защитить жилье от перегрева.

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Почему небольшая щель только усиливает жару

Многие считают, что небольшой зазор между планками жалюзи помогает освежить помещение. На самом деле всё наоборот.

Горячий воздух попадает внутрь

Если на улице +30…+35 °C, даже через небольшую щель в комнату проникает раскаленный воздух, который быстро повышает температуру в доме.

Солнечные лучи нагревают комнату

Даже узкие зазоры пропускают солнечные лучи, которые нагревают пол, мебель и стены. Стекло удерживает тепло внутри, создавая парниковый эффект. Из-за этого помещение охлаждается значительно медленнее.

Именно поэтому жалюзи или ролеты нужно закрывать полностью ещё до того, как солнце начнёт светить прямо в окно.

Почему дневной сквозняк не помогает

В душной комнате любое движение воздуха кажется спасением. Однако днём сквозняк создаёт лишь ощущение прохлады.

Ветер охлаждает тело за счет испарения пота, но для самой квартиры это не приносит пользы. Горячий воздух с улицы быстро прогревает стены и мебель, сводя на нет ночное охлаждение.

Видео о том, как охладить дом без кондиционера, можно посмотреть здесь:

Как правильно охлаждать жилье

Эффективное охлаждение без кондиционера основано на правильном режиме проветривания.

Ночью, ранним утром и поздно вечером полностью открывайте окна и поднимайте жалюзи или роллеты. В это время воздух на улице прохладнее, поэтому накопленное за день тепло быстро выходит из помещения.

Днем, особенно в часы максимальной жары, окна, жалюзи и роллеты на солнечной стороне следует держать полностью закрытыми. Это создает тепловой барьер и не позволяет солнечным лучам нагревать комнату.

Единственное исключение — если окна выходят в постоянно затененный и прохладный двор, где температура ниже, чем в квартире. В остальных случаях полная изоляция от наружного воздуха днем остается самым эффективным способом сохранить прохладу без кондиционера.

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