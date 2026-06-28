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Твердый сыр не будет портиться неделями: как правильно его хранить

Инна Ковенько
28 июня 2026, 04:12
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Правильное хранение твёрдого сыра помогает сохранить его вкус и текстуру значительно дольше.
Твердый сыр не будет портиться неделями: как правильно его хранить
Как хранить твёрдый сыр в холодильнике, чтобы он долго не портился / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где лучше хранить твёрдый сыр
  • Как хранить твёрдый сыр в холодильнике, чтобы он долго не портился

Твёрдый сыр — один из самых любимых продуктов в нашем рационе. Он придаёт насыщенность бутербродам, становится основой для закусок и горячих блюд. Но даже качественный сыр в холодильнике быстро засыхает или покрывается плесенью, хотя срок годности еще далек от окончания.

Главред расскажет, как хранить твёрдый сыр в холодильнике, чтобы он дольше оставался свежим.

видео дня

Почему сыр быстро портится

Обычная пищевая пленка, которой мы обычно заворачиваем сыр, удерживает избыточную влагу. В такой среде активно размножаются грибки и бактерии, что приводит к появлению плесени, пишет Onet. Даже в герметичной упаковке продукт не получает необходимого микроклимата, поэтому уже через несколько дней он теряет вкус и текстуру.

Как продлить свежесть сыра на несколько недель

Решить проблему поможет обычный столовый уксус. Его действие основано на природных свойствах уксусной кислоты, которая снижает уровень pH на поверхности продукта. В кислой среде споры плесени и болезнетворные бактерии не способны размножаться. Это означает, что сыр остается свежим значительно дольше, без риска появления пятен или неприятного запаха.

Чтобы продлить свежесть сыра на несколько недель, достаточно выполнить простую процедуру. Бумажное полотенце или чистую хлопковую салфетку нужно слегка смочить в уксусе. В неё заворачивают кусок сыра сразу после покупки. Далее сверток кладут в герметичный контейнер и помещают в специальный ящик холодильника для овощей и фруктов. Именно там поддерживается оптимальный уровень влажности, который помогает продукту оставаться мягким и ароматным.

твердый сыр, признаки некачественного твердого сыра
Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как выбрать качественный твёрдый сыр:

@viktoria_radostnaya

?Как выбрать качественный твёрдый сыр? ✔ Состав: молоко, закваска, соль, ферменты. ✅Дополнительно допускается: хлорид кальция (E509); лизоцим (E1105); краситель аннато (E160b) и всё❗️ ✔ Название: "сыр", а не "сырный продукт". ✔ Жирность: от 40% и более (это о пользе и качестве). ✔ Нитраты: должны отсутствовать, E251 (нитрат натрия); E252 (нитрат калия)❌, как и крахмал, загустители (E1422, E466). ?Несколько неочевидных фактов о различных видах сыра: 1️⃣Твёрдый сыр. Чем старше сыр, тем меньше в нём лактозы. ✔ Такие сорта, как пармезан, чеддер или гауда, содержат практически ноль лактозы, поэтому их могут есть даже люди с непереносимостью лактозы. 2️⃣Крем-сыр Крем-сыр содержит больше влаги, чем кажется. ✔ В среднем 55–65 % крем-сыра — это вода, что делает его более мягким и менее калорийным, чем твёрдый сыр. 4️⃣Плавленый сыр Он содержит больше добавок, чем натуральный сыр. ✔ Для стабильной консистенции плавленые сыры часто содержат эмульгаторы, фосфаты, ароматизаторы и красители. ✔ Многие виды плавленого сыра на самом деле не считаются "настоящим сыром", а являются "сырным продуктом". 5️⃣Натамицин — антибиотик природного происхождения, который часто добавляют в сыр, чтобы: ✔ Предотвратить образование плесени на поверхности. ✔ Защитить сыр от бактерий во время созревания и хранения. ✔ Продлить срок годности без искусственных консервантов. Вреден ли натамицин? ✔ В малых дозах натамицин не вреден, так как он не всасывается в кишечнике. ❌ Но если его много (например, в дешёвом сыре) или мы употребляем его часто, это может нарушить микрофлору кишечника и вызвать резистентность к антибиотикам. Надеюсь, было полезно??

♬ оригинальный звук — Виктория Гончаренко

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Об источнике: Onet

Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

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