РФ готовит силовой сценарий: Снегирев назвал самое слабое место НАТО

Алексей Тесля
18 апреля 2026, 17:12
По словам Дмитрия Снегирева, наблюдается активизация военно-морских сил НАТО в Балтийском регионе.
РФ может готовить агрессию против стран НАТО / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Снегирева:

  • В страны Балтии передислоцируют дополнительных подразделений стран НАТО
  • Речь идет и об укреплении военной инфраструктуры, в частности у Нарвы

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал инициативу Москвы о возможности использования армии РФ за рубежом под надуманными предлогами.

В комментарии Главреду он подчеркнул, что Москва может произвольно рассматривать различные угрозы ее влиянию, а следовательно — интерпретировать их как дополнительный повод для политического или даже силового давления на другие страны.

"Что касается реакции Запада, то она уже частично проявляется. В странах Балтии продолжается подготовка к военным учениям, а также происходит передислокация дополнительных подразделений стран НАТО, в частности в Эстонию. Речь идет и об укреплении военной инфраструктуры, в частности в районе Нарвы", - отметил эксперт.

По его словам, также наблюдается активизация военно-морских сил НАТО в Балтийском регионе.

"К этому процессу привлечены как страны Балтии, так и Швеция. Также фиксируются действия по ограничению деятельности так называемого "теневого флота" России, в частности задержание соответствующих судов. В более широком контексте усиление военного присутствия НАТО в этом регионе носит системный характер. Еще в 2015 году тогдашний командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявлял о высокой вероятности реализации сценария Сувалкского коридора, называя его "ахиллесовой пятой" Альянса. С тех пор принимались меры для недопущения такого развития, в частности путем укрепления оборонных позиций в Польше и странах Балтии", - добавил Снегирев.

Мнение эксперта о возможной стратегии РФ в отношении НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что Москва может попытаться проверить прочность Альянса. По его оценке, одной из задач может стать ослабление внутреннего единства НАТО и провоцирование разногласий между его странами-участницами.

При таком сценарии европейские государства, лишившись надёжных коллективных гарантий безопасности, могут стать более уязвимыми. Эксперт отмечает, что в условиях ослабления общей системы защиты отдельным странам пришлось бы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, в том числе рассматривая возможность договорённостей с Россией.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

