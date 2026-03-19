Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

В начале 1980-х годов, после разрушительного извержения вулкана Сент-Хеленс, ученые столкнулись с масштабной экологической катастрофой: погибло 57 человек, а природа вокруг горы оказалась практически стерта с лица земли.
В поисках нестандартных способов восстановления экосистемы исследователи обратили внимание на… сусликов. Да, именно этих маленьких грызунов решили использовать для ускорения восстановления почвы и растительности, пишет Рopular Мechanics.
Согласно отчету Калифорнийского университета, идея была такова: суслики, копаясь в почве, переносят полезные микроорганизмы и грибы на поверхность, создавая условия для возрождения растений. В мае 1983 года несколько сусликов выпустили на специально подготовленные участки пемзовой земли. Результаты превзошли ожидания: всего за шесть лет на этих участках выросло около 40 000 растений, тогда как соседние территории оставались почти бесплодными.
Эффект оказался долговременным. Четыре десятилетия спустя микробные сообщества, созданные активностью сусликов, в том числе микоризные грибы, продолжают поддерживать рост деревьев и других растений. Как отметила соавтор исследования Эмма Аронсон, именно грибы поглощают питательные вещества из опавшей хвои, помогая лесу восстанавливаться быстрее, чем ожидалось.
Урок, который извлекли ученые: даже маленькие существа могут иметь огромное влияние на экосистему, а взаимосвязи в природе, включая невидимые микробы и грибы, нельзя игнорировать. И иногда решение, которое кажется странным или забавным — например, пустить пару сусликов на пустую вулканическую почву — может оказаться крайне эффективным.
Ранее сообщалось о том, что впервые за 600 лет началось мощное извержение вулкана. Шлейф пепла распространился в сторону Тихого океана.
Как писал Главред, в Украине нашли действующий вулкан. Местные жители называют вулкан "дверью в ад", а его грязь считают целебной.
- 60 землетрясений в день и тонущие в пепле улицы: на Канарах извергается вулкан
- Украину атаковал токсичный газ из-за извержения вулкана: синоптики рассказали об угрозе для людей
- Вырос на древнем вулкане более 700 лет назад - что это за город Украины
