Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

Найдено неожиданное средство для борьбы с последствиями вулканов

В начале 1980-х годов, после разрушительного извержения вулкана Сент-Хеленс, ученые столкнулись с масштабной экологической катастрофой: погибло 57 человек, а природа вокруг горы оказалась практически стерта с лица земли.

В поисках нестандартных способов восстановления экосистемы исследователи обратили внимание на… сусликов. Да, именно этих маленьких грызунов решили использовать для ускорения восстановления почвы и растительности, пишет Рopular Мechanics.

Согласно отчету Калифорнийского университета, идея была такова: суслики, копаясь в почве, переносят полезные микроорганизмы и грибы на поверхность, создавая условия для возрождения растений. В мае 1983 года несколько сусликов выпустили на специально подготовленные участки пемзовой земли. Результаты превзошли ожидания: всего за шесть лет на этих участках выросло около 40 000 растений, тогда как соседние территории оставались почти бесплодными.

Эффект оказался долговременным. Четыре десятилетия спустя микробные сообщества, созданные активностью сусликов, в том числе микоризные грибы, продолжают поддерживать рост деревьев и других растений. Как отметила соавтор исследования Эмма Аронсон, именно грибы поглощают питательные вещества из опавшей хвои, помогая лесу восстанавливаться быстрее, чем ожидалось.

Урок, который извлекли ученые: даже маленькие существа могут иметь огромное влияние на экосистему, а взаимосвязи в природе, включая невидимые микробы и грибы, нельзя игнорировать. И иногда решение, которое кажется странным или забавным — например, пустить пару сусликов на пустую вулканическую почву — может оказаться крайне эффективным.

