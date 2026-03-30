Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

Весной многие дачники вновь сталкиваются с проблемой, способной свести на нет все усилия — вместо формирования полноценной головки лук внезапно начинает стрелковаться. Растение направляет силы на образование цветоноса, а не на рост луковицы, и урожай резко падает.
Однако специалисты уверяют, что избежать этого вполне реально, если правильно подготовить севок перед высадкой. Об этом пишет ТСН.
Почему лук переходит в "режим цветения"
Аграрии объясняют, что стрелкование — это реакция на стресс. Чаще всего его провоцируют:
- неправильные условия хранения — чрезмерная влажность или холод;
- резкие температурные колебания после высадки;
- посадка в непрогретую почву.
В таких ситуациях растение "считает", что ему нужно срочно дать семена, и перестает наращивать головку.
Домашний раствор, который спасает от стрелков
Опытные огородники давно пользуются простым приемом — кратковременным замачиванием семян в солевом растворе. Для приготовления достаточно растворить чайную ложку соли в литре воды. Лук держат в растворе 2–3 часа, после чего подсушивают и высаживают.
Не менее эффективным считают и слабый раствор марганцовки. Он не только снижает риск стрелковки, но и обеззараживает посадочный материал, защищая от грибковых инфекций.
Как повысить урожайность
Специалисты советуют соблюдать еще несколько правил:
- перед высадкой прогреть севок, чтобы снять стресс после хранения;
- не спешить с посадкой в открытый грунт — земля должна быть теплой;
- выбирать луковицы среднего размера, ведь крупные чаще стрелкуются;
- избегать чрезмерного полива, который провоцирует болезни и ослабляет растение.
Правильная подготовка посадочного материала и соблюдение простых рекомендаций позволяют получить крепкий, здоровый лук без стрелок и обеспечить стабильный урожай.
