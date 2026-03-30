Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

Опытные огородники уже давно используют простой приём — кратковременное замачивание семян в солевом растворе.

Что делать, чтобы лук не пускал стрелки

Весной многие дачники вновь сталкиваются с проблемой, способной свести на нет все усилия — вместо формирования полноценной головки лук внезапно начинает стрелковаться. Растение направляет силы на образование цветоноса, а не на рост луковицы, и урожай резко падает.

Однако специалисты уверяют, что избежать этого вполне реально, если правильно подготовить севок перед высадкой. Об этом пишет ТСН.

Почему лук переходит в "режим цветения"

Аграрии объясняют, что стрелкование — это реакция на стресс. Чаще всего его провоцируют:

неправильные условия хранения — чрезмерная влажность или холод;

резкие температурные колебания после высадки;

посадка в непрогретую почву.

В таких ситуациях растение "считает", что ему нужно срочно дать семена, и перестает наращивать головку.

Домашний раствор, который спасает от стрелков

Опытные огородники давно пользуются простым приемом — кратковременным замачиванием семян в солевом растворе. Для приготовления достаточно растворить чайную ложку соли в литре воды. Лук держат в растворе 2–3 часа, после чего подсушивают и высаживают.

Не менее эффективным считают и слабый раствор марганцовки. Он не только снижает риск стрелковки, но и обеззараживает посадочный материал, защищая от грибковых инфекций.

Как повысить урожайность

Специалисты советуют соблюдать еще несколько правил:

перед высадкой прогреть севок, чтобы снять стресс после хранения;

не спешить с посадкой в открытый грунт — земля должна быть теплой;

выбирать луковицы среднего размера, ведь крупные чаще стрелкуются;

избегать чрезмерного полива, который провоцирует болезни и ослабляет растение.

Правильная подготовка посадочного материала и соблюдение простых рекомендаций позволяют получить крепкий, здоровый лук без стрелок и обеспечить стабильный урожай.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

