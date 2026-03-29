Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Теневыносливые почвопокровные растения ценятся за способность быстро затягивать свободные участки земли в саду, защищая её от пересыхания и подавляя сорняки.
Они особенно полезны под деревьями, где другим культурам сложно выживать из-за плотной корневой системы и нехватки света, пишет Аgroforum.
Чтобы получить плотный зелёный покров как можно быстрее, такие растения обычно высаживают достаточно густо.
Среди популярных вариантов:
- Барвинок малый — вечнозелёное растение с синими цветами, быстро образует плотный ковёр и хорошо переносит тень.
- Пахисандра японская — компактный кустарничек с густой листвой, отлично подходит для затенённых участков с влажной почвой.
- Копытень европейский — декоративное растение с глянцевыми тёмно-зелёными листьями, образует аккуратный сплошной покров.
- Бруннера (кавказская незабудка) — многолетник с нежно-голубыми цветами и крупными листьями, сохраняющими декоративность весь сезон.
- Вальдштейния — быстро разрастается и радует яркими жёлтыми цветами, хорошо чувствует себя даже среди корней деревьев.
- Зверобой почвопокровный — активно разрастается и летом покрывается крупными жёлтыми цветами, подходит для разных типов почв.
Все эти растения помогают создать ухоженный и устойчивый зелёный покров даже в самых затенённых уголках сада.
Какой вред причиняют сорняки?
Сорняки – это дикорастущие растения, которые растут на сельскохозяйственных угодьях. Они вредны тем, что снижают урожайность и ухудшают качество урожая. Сорняки отбирают влагу у растений, с которымыми растут рядом, лишая их влаги и питательных веществ. В результате растения могут желтеть и засыхать, пишет Википедия.
