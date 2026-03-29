Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Чтобы получить плотный зелёный покров как можно быстрее, некоторые растения обычно высаживают достаточно густо.

Почвопокровные растения ценятся за способность быстро затягивать свободные участки

Они полезны под деревьями, где другим культурам сложно выживать

Теневыносливые почвопокровные растения ценятся за способность быстро затягивать свободные участки земли в саду, защищая её от пересыхания и подавляя сорняки.

Они особенно полезны под деревьями, где другим культурам сложно выживать из-за плотной корневой системы и нехватки света, пишет Аgroforum.

Чтобы получить плотный зелёный покров как можно быстрее, такие растения обычно высаживают достаточно густо.

Среди популярных вариантов:

Барвинок малый — вечнозелёное растение с синими цветами, быстро образует плотный ковёр и хорошо переносит тень.

Пахисандра японская — компактный кустарничек с густой листвой, отлично подходит для затенённых участков с влажной почвой.

Копытень европейский — декоративное растение с глянцевыми тёмно-зелёными листьями, образует аккуратный сплошной покров.

Бруннера (кавказская незабудка) — многолетник с нежно-голубыми цветами и крупными листьями, сохраняющими декоративность весь сезон.

Вальдштейния — быстро разрастается и радует яркими жёлтыми цветами, хорошо чувствует себя даже среди корней деревьев.

Зверобой почвопокровный — активно разрастается и летом покрывается крупными жёлтыми цветами, подходит для разных типов почв.

Все эти растения помогают создать ухоженный и устойчивый зелёный покров даже в самых затенённых уголках сада.

Какой вред причиняют сорняки? Сорняки – это дикорастущие растения, которые растут на сельскохозяйственных угодьях. Они вредны тем, что снижают урожайность и ухудшают качество урожая. Сорняки отбирают влагу у растений, с которымыми растут рядом, лишая их влаги и питательных веществ. В результате растения могут желтеть и засыхать, пишет Википедия.

