Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Алексей Тесля
29 марта 2026, 14:16
Чтобы получить плотный зелёный покров как можно быстрее, некоторые растения обычно высаживают достаточно густо.
Как ухаживать за растениями в саду / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почвопокровные растения ценятся за способность быстро затягивать свободные участки
  • Они полезны под деревьями, где другим культурам сложно выживать

Теневыносливые почвопокровные растения ценятся за способность быстро затягивать свободные участки земли в саду, защищая её от пересыхания и подавляя сорняки.

Они особенно полезны под деревьями, где другим культурам сложно выживать из-за плотной корневой системы и нехватки света, пишет Аgroforum.

Чтобы получить плотный зелёный покров как можно быстрее, такие растения обычно высаживают достаточно густо.

Среди популярных вариантов:

  • Барвинок малый — вечнозелёное растение с синими цветами, быстро образует плотный ковёр и хорошо переносит тень.
  • Пахисандра японская — компактный кустарничек с густой листвой, отлично подходит для затенённых участков с влажной почвой.
  • Копытень европейский — декоративное растение с глянцевыми тёмно-зелёными листьями, образует аккуратный сплошной покров.
  • Бруннера (кавказская незабудка) — многолетник с нежно-голубыми цветами и крупными листьями, сохраняющими декоративность весь сезон.
  • Вальдштейния — быстро разрастается и радует яркими жёлтыми цветами, хорошо чувствует себя даже среди корней деревьев.
  • Зверобой почвопокровный — активно разрастается и летом покрывается крупными жёлтыми цветами, подходит для разных типов почв.

Все эти растения помогают создать ухоженный и устойчивый зелёный покров даже в самых затенённых уголках сада.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь — настоящий чемпион по осушению.

Какой вред причиняют сорняки?

Сорняки – это дикорастущие растения, которые растут на сельскохозяйственных угодьях. Они вредны тем, что снижают урожайность и ухудшают качество урожая. Сорняки отбирают влагу у растений, с которымыми растут рядом, лишая их влаги и питательных веществ. В результате растения могут желтеть и засыхать, пишет Википедия.

