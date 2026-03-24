Посевной календарь на апрель 2026: какие дни помогут вырастить рекордный урожай

Дарья Пшеничник
24 марта 2026, 20:02
Астрологи и аграрии определили наиболее благоприятные для посева и высадки дни в апреле.

Самые благоприятные дни для закладки хорошего урожая в апреле / Коллаж: Главред, фото: freepik

  • Какие дни будут благоприятными для высадки культур в апреле
  • Неблагоприятные дни по лунному посевному календарю на апрель

Апрель традиционно открывает активный сезон для садоводов и огородников. Именно в это время в открытый грунт высевают первые холодостойкие культуры, а теплолюбивые растения продолжают доращивать в теплицах.

Фазы Луны в апреле 2026 года формируют четкие периоды, когда стоит приступать к посевам, а когда — воздержаться от любых пересадочных работ, пишет ТСН.

Фазы Луны в апреле 2026 года

  • Растущая Луна: 1, 18–30 апреля
  • Полнолуние: 2 апреля
  • Убывающая Луна: 3–16 апреля
  • Новолуние: 17 апреля

Лучшие дни для работ в саду и на огороде

Астрологи и аграрии отмечают, что наиболее благоприятными для посева и высадки будут: 1, 3–10, 13–15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля.

В эти дни растения лучше укореняются, быстрее начинают расти и дают более стабильный урожай.

Что и когда сажать: посевной календарь по культурам

Теплолюбивые овощи

Физалис, томаты: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30

Баклажаны, сладкий перец: те же даты

Тыквенные культуры

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30

Зеленые культуры

Салат, шпинат, укроп, петрушка, лук на зелень: 1, 3–10, 13–15, 19, 22, 23

Бобовые

Горох, фасоль: 1, 3–10, 13–15

Капуста

Все виды: 3–10, 13–15, 19

Корнеплоды

Картофель, морковь, свекла, редис, редька, дайкон, лук-репчатый, чеснок: 1, 3–10, 13–15

Ягодники и плодовые

Кустарники и деревья: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30

Цветы и декоративные растения

Однолетние, многолетние, комнатные растения: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30

Клубневые и луковичные: 1, 3–10, 13–15

Неблагоприятные дни для посевных работ

В апреле есть несколько периодов, когда сеять или пересаживать растения не стоит. К таким неблагоприятным дням относятся 2, 11, 12, 16, 17 и 18 апреля. В это время лучше воздержаться от любых посевных работ, ведь растения могут хуже приживаться или медленнее развиваться.

Зато эти дни идеально подходят для других важных дел в саду: можно провести санитарную обрезку, подготовить почвенные смеси для будущих посадок, заняться формированием кроны и общим уходом за деревьями и кустарниками. Это позволит подготовить участок к активному сезону и обеспечить растениям лучшие условия для роста в более благоприятные дни.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

