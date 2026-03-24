Посевной календарь на апрель 2026: какие дни помогут вырастить рекордный урожай

Апрель традиционно открывает активный сезон для садоводов и огородников. Именно в это время в открытый грунт высевают первые холодостойкие культуры, а теплолюбивые растения продолжают доращивать в теплицах.
Фазы Луны в апреле 2026 года формируют четкие периоды, когда стоит приступать к посевам, а когда — воздержаться от любых пересадочных работ, пишет ТСН.
Фазы Луны в апреле 2026 года
- Растущая Луна: 1, 18–30 апреля
- Полнолуние: 2 апреля
- Убывающая Луна: 3–16 апреля
- Новолуние: 17 апреля
Лучшие дни для работ в саду и на огороде
Астрологи и аграрии отмечают, что наиболее благоприятными для посева и высадки будут: 1, 3–10, 13–15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля.
В эти дни растения лучше укореняются, быстрее начинают расти и дают более стабильный урожай.
Что и когда сажать: посевной календарь по культурам
Теплолюбивые овощи
Физалис, томаты: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30
Баклажаны, сладкий перец: те же даты
Тыквенные культуры
Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30
Зеленые культуры
Салат, шпинат, укроп, петрушка, лук на зелень: 1, 3–10, 13–15, 19, 22, 23
Бобовые
Горох, фасоль: 1, 3–10, 13–15
Капуста
Все виды: 3–10, 13–15, 19
Корнеплоды
Картофель, морковь, свекла, редис, редька, дайкон, лук-репчатый, чеснок: 1, 3–10, 13–15
Ягодники и плодовые
Кустарники и деревья: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30
Цветы и декоративные растения
Однолетние, многолетние, комнатные растения: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30
Клубневые и луковичные: 1, 3–10, 13–15
Неблагоприятные дни для посевных работ
В апреле есть несколько периодов, когда сеять или пересаживать растения не стоит. К таким неблагоприятным дням относятся 2, 11, 12, 16, 17 и 18 апреля. В это время лучше воздержаться от любых посевных работ, ведь растения могут хуже приживаться или медленнее развиваться.
Зато эти дни идеально подходят для других важных дел в саду: можно провести санитарную обрезку, подготовить почвенные смеси для будущих посадок, заняться формированием кроны и общим уходом за деревьями и кустарниками. Это позволит подготовить участок к активному сезону и обеспечить растениям лучшие условия для роста в более благоприятные дни.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
