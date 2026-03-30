Как прорастить картофель для посадки: что работает лучше – свет или темнота

Вы узнаете:
- Как проращивать картофель на свету и в темноте
- Какой метод все же лучше
Подготовка картофеля к весенней посадке остается одним из важнейших этапов для огородников. От того, в каких условиях прорастают клубни, зависит сила ростков и дальнейшее развитие растения.
Основные методы — проращивание на свету и в темноте — дают разные результаты, и у каждого есть свои особенности. Об этом пишет УНИАН.
Проращивание в темноте
Если клубни оставить в подвале или другом затемненном помещении, где нет доступа солнечных лучей, они формируют короткие, плотные белые ростки. Это нормальная реакция на отсутствие света: такие отростки являются началом будущего подземного стебля, на котором впоследствии образуются столоны и новые клубни.
Важно отличать здоровые ростки от нитевидных, слишком длинных и тонких, которые свидетельствуют об ослаблении сорта или возможных болезнях. В темноте жизнеспособные клубни не образуют таких "нитей", что позволяет быстро оценить качество посадочного материала.
Проращивание на свету
Световой метод предполагает размещение картофеля в хорошо освещенном месте. Под воздействием ультрафиолета клубни зеленеют, а ростки становятся короче и толще. В некоторых рекомендациях отмечается, что такой картофель может быть более устойчивым к внешним факторам, однако универсальных подтверждений этому нет.
Вместе с тем световое проращивание имеет ряд особенностей:
- часть ростков может подавляться, что повлияет на равномерность всходов;
- сортовые характеристики иногда ухудшаются при многократном повторении метода;
- количество клубней не всегда увеличивается, даже в идеальных условиях.
Кроме того, этот способ требует точного соблюдения режима: 14–15 часов освещения ежедневно, учета требований конкретного сорта и контроля сроков проращивания.
Вывод
Оба метода могут обеспечить нормальное развитие растений, но темнота дает более предсказуемый результат и не требует сложных условий. Световое проращивание подходит тем, кто готов тщательно контролировать процесс и учитывать особенности сорта.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
