Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

Дарья Пшеничник
20 марта 2026, 12:59
Некоторые из этих сортов склонны к накоплению избыточной влаги, образованию мелких клубней и ухудшению вкусовых качеств.
Посадка картофеля
Какие сорта картофеля не стоит выращивать / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие сорта картофеля не стоит сажать
  • Какие сорта дают слабый урожай

Даже при тщательном уходе картофель не всегда радует результатом. Часть популярных сортов имеет генетические особенности, приводящие к мелким клубням, водянистой мякоти и нестабильной урожайности.

Агрономы советуют внимательно подходить к выбору посадочного материала, чтобы не тратить сезон зря. Об этом пишет ТСН.

Сорта, которые чаще всего разочаровывают огородников

"Ранняя Звезда" — ранний, но проблемный

Ультраранний сорт, который часто не оправдывает ожиданий. Из-за короткого периода вегетации формирует мелкие и неравномерные клубни. Низкое содержание крахмала делает мякоть водянистой после варки, а вкус — почти незаметным.

К тому же "Ранняя Звезда" плохо переносит температурные колебания: после заморозков растения долго болеют или гибнут.

"Загадка" — урожайность под вопросом

Этот сорт известен нестабильной урожайностью. Даже в благоприятных условиях формирует много мелких клубней, а вкусовые качества остаются посредственными из-за низкого содержания сухих веществ. В засушливые годы "Загадка" может вообще не дать урожая, поскольку плохо переносит недостаток влаги.

"Ласунка" — название обманчиво

Несмотря на привлекательное название, сорт часто разочаровывает вкусом. При избытке влаги клубни быстро накапливают воду, становятся мягкими и водянистыми. Урожайность сильно зависит от плодородия почвы: при дефиците питания картофель мельчает, а количество клубней товарного вида резко падает.

Когда сажать картофель в 2026 году
Когда сажать картофель в 2026 году / Инфографика: Главред

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

картошка картофель
