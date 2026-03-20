Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

Вы узнаете:
- Какие сорта картофеля не стоит сажать
- Какие сорта дают слабый урожай
Даже при тщательном уходе картофель не всегда радует результатом. Часть популярных сортов имеет генетические особенности, приводящие к мелким клубням, водянистой мякоти и нестабильной урожайности.
Агрономы советуют внимательно подходить к выбору посадочного материала, чтобы не тратить сезон зря. Об этом пишет ТСН.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Сорта, которые чаще всего разочаровывают огородников
"Ранняя Звезда" — ранний, но проблемный
Ультраранний сорт, который часто не оправдывает ожиданий. Из-за короткого периода вегетации формирует мелкие и неравномерные клубни. Низкое содержание крахмала делает мякоть водянистой после варки, а вкус — почти незаметным.
К тому же "Ранняя Звезда" плохо переносит температурные колебания: после заморозков растения долго болеют или гибнут.
"Загадка" — урожайность под вопросом
Этот сорт известен нестабильной урожайностью. Даже в благоприятных условиях формирует много мелких клубней, а вкусовые качества остаются посредственными из-за низкого содержания сухих веществ. В засушливые годы "Загадка" может вообще не дать урожая, поскольку плохо переносит недостаток влаги.
"Ласунка" — название обманчиво
Несмотря на привлекательное название, сорт часто разочаровывает вкусом. При избытке влаги клубни быстро накапливают воду, становятся мягкими и водянистыми. Урожайность сильно зависит от плодородия почвы: при дефиците питания картофель мельчает, а количество клубней товарного вида резко падает.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред