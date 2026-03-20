Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

Некоторые из этих сортов склонны к накоплению избыточной влаги, образованию мелких клубней и ухудшению вкусовых качеств.

Какие сорта картофеля не стоит выращивать

Вы узнаете:

Какие сорта картофеля не стоит сажать

Какие сорта дают слабый урожай

Даже при тщательном уходе картофель не всегда радует результатом. Часть популярных сортов имеет генетические особенности, приводящие к мелким клубням, водянистой мякоти и нестабильной урожайности.

Агрономы советуют внимательно подходить к выбору посадочного материала, чтобы не тратить сезон зря. Об этом пишет ТСН.

Сорта, которые чаще всего разочаровывают огородников

"Ранняя Звезда" — ранний, но проблемный

Ультраранний сорт, который часто не оправдывает ожиданий. Из-за короткого периода вегетации формирует мелкие и неравномерные клубни. Низкое содержание крахмала делает мякоть водянистой после варки, а вкус — почти незаметным.

К тому же "Ранняя Звезда" плохо переносит температурные колебания: после заморозков растения долго болеют или гибнут.

"Загадка" — урожайность под вопросом

Этот сорт известен нестабильной урожайностью. Даже в благоприятных условиях формирует много мелких клубней, а вкусовые качества остаются посредственными из-за низкого содержания сухих веществ. В засушливые годы "Загадка" может вообще не дать урожая, поскольку плохо переносит недостаток влаги.

"Ласунка" — название обманчиво

Несмотря на привлекательное название, сорт часто разочаровывает вкусом. При избытке влаги клубни быстро накапливают воду, становятся мягкими и водянистыми. Урожайность сильно зависит от плодородия почвы: при дефиците питания картофель мельчает, а количество клубней товарного вида резко падает.

Когда сажать картофель в 2026 году / Инфографика: Главред

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

