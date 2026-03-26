Когда сажать картошку в апреле 2026: точные даты по регионам

Вы узнаете:
- Лучшие даты для посадки картошки
- Сроки посадки по регионам Украины
Посадка картофеля в апреле 2026 года — один из главных вопросов для дачников и огородников. От правильно выбранного времени зависит не только скорость всходов, но и будущий урожай. В 2026 году эксперты советуют ориентироваться не столько на календарь, сколько на погодные условия и температуру почвы.
Когда сажать картошку в апреле 2026
Главное правило: картофель высаживают только тогда, когда почва прогрелась минимум до +8…+10°C на глубине 10–12 см.
Если посадить раньше — клубни могут загнить или долго не прорастать.
Сроки посадки по регионам Украины
- Юг — с конца марта до середины апреля
- Центр — примерно с 5 по 20 апреля
- Запад — с 10 по 25 апреля
- Север — с середины апреля до начала мая
Таким образом, апрель 2026 — основной месяц для посадки картошки в большинстве регионов.
Лучшие дни для посадки картофеля в апреле 2026
По лунному календарю благоприятными считаются:
- 3–7 апреля
- 10–15 апреля
- 18–21 апреля
- 24–27 апреля
Избегать стоит периода новолуния (около 16 апреля), когда растения хуже приживаются.
При какой температуре сажать картошку
Ключевые условия:
- почва — не ниже +8…+10°C
- воздух — примерно +12…+15°C
- отсутствие ночных заморозков
Если земля холодная, лучше подождать 5–7 дней — это напрямую влияет на урожай.
