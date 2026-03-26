Когда сажать картошку в апреле 2026: точные даты по регионам

Апрель 2026 года — идеальное время для посадки картофеля, но только при соблюдении условий.

Когда сажать картошку в апреле 2026

Посадка картофеля в апреле 2026 года — один из главных вопросов для дачников и огородников. От правильно выбранного времени зависит не только скорость всходов, но и будущий урожай. В 2026 году эксперты советуют ориентироваться не столько на календарь, сколько на погодные условия и температуру почвы.

Когда сажать картошку в апреле 2026

Главное правило: картофель высаживают только тогда, когда почва прогрелась минимум до +8…+10°C на глубине 10–12 см.

Если посадить раньше — клубни могут загнить или долго не прорастать.

Сроки посадки по регионам Украины

Юг — с конца марта до середины апреля

— с конца марта до середины апреля Центр — примерно с 5 по 20 апреля

— примерно с 5 по 20 апреля Запад — с 10 по 25 апреля

— с 10 по 25 апреля Север — с середины апреля до начала мая

Таким образом, апрель 2026 — основной месяц для посадки картошки в большинстве регионов.

Лучшие дни для посадки картофеля в апреле 2026

По лунному календарю благоприятными считаются:

3–7 апреля

10–15 апреля

18–21 апреля

24–27 апреля

Избегать стоит периода новолуния (около 16 апреля), когда растения хуже приживаются.

При какой температуре сажать картошку

Ключевые условия:

почва — не ниже +8…+10°C

воздух — примерно +12…+15°C

отсутствие ночных заморозков

Если земля холодная, лучше подождать 5–7 дней — это напрямую влияет на урожай.

