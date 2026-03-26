Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Когда сажать картошку в апреле 2026: точные даты по регионам

Сергей Кущ
26 марта 2026, 11:43
Апрель 2026 года — идеальное время для посадки картофеля, но только при соблюдении условий.
Когда сажать картошку в апреле 2026
Когда сажать картошку в апреле 2026 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Лучшие даты для посадки картошки
  • Сроки посадки по регионам Украины

Посадка картофеля в апреле 2026 года — один из главных вопросов для дачников и огородников. От правильно выбранного времени зависит не только скорость всходов, но и будущий урожай. В 2026 году эксперты советуют ориентироваться не столько на календарь, сколько на погодные условия и температуру почвы.

Когда сажать картошку в апреле 2026

Главное правило: картофель высаживают только тогда, когда почва прогрелась минимум до +8…+10°C на глубине 10–12 см.

видео дня

Если посадить раньше — клубни могут загнить или долго не прорастать.

Что любит и чего не любит картофель
Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Сроки посадки по регионам Украины

  • Юг — с конца марта до середины апреля
  • Центр — примерно с 5 по 20 апреля
  • Запад — с 10 по 25 апреля
  • Север — с середины апреля до начала мая

Таким образом, апрель 2026 — основной месяц для посадки картошки в большинстве регионов.

Лучшие дни для посадки картофеля в апреле 2026

По лунному календарю благоприятными считаются:

  • 3–7 апреля
  • 10–15 апреля
  • 18–21 апреля
  • 24–27 апреля

Избегать стоит периода новолуния (около 16 апреля), когда растения хуже приживаются.

Как правильно подготовить картофель к посадке
Как правильно подготовить картофель к посадке / Инфографика: Главред

При какой температуре сажать картошку

Ключевые условия:

  • почва — не ниже +8…+10°C
  • воздух — примерно +12…+15°C
  • отсутствие ночных заморозков

Если земля холодная, лучше подождать 5–7 дней — это напрямую влияет на урожай.

Смотрите видео о том, когда лучше сажать картошку в 2026 году:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Теплый период подходит к концу: уже совсем скоро в Украину ворвётся холод

Теплый период подходит к концу: уже совсем скоро в Украину ворвётся холод

13:11Синоптик
Украина - на грани финансовой катастрофы: НБУ предупредил о новом ударе по кошелькам

Украина - на грани финансовой катастрофы: НБУ предупредил о новом ударе по кошелькам

12:27Экономика
Россия выбрала новые цели для ударов по Украине: Зеленский раскрыл планы врага

Россия выбрала новые цели для ударов по Украине: Зеленский раскрыл планы врага

12:21Украина
Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

Последние новости

13:25

Ким о будущем Вооруженных сил: Я сторонник контрактной армии

13:15

Спасет сад от болезней и вредителей: чем и когда опрыскивать деревья весной

13:11

Теплый период подходит к концу: уже совсем скоро в Украину ворвётся холод

13:07

"Спрашивают о любимых": Билык сделала неожиданный шаг для Дикусара

12:27

Украина - на грани финансовой катастрофы: НБУ предупредил о новом ударе по кошелькам

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
12:21

Россия выбрала новые цели для ударов по Украине: Зеленский раскрыл планы врага

12:11

Новый порядок мобилизации с 1 апреля: что изменится и кого вызовут в ТЦК первыми

12:08

Как стильно украсить пасхальный стол по-украински: шеф-повар дала совет

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

Реклама
11:48

Уже в 2026 году: РФ готовит военные операции в странах НАТО, подробности

11:43

Когда сажать картошку в апреле 2026: точные даты по регионамВидео

11:35

Солнце и верёвка портят полотенца: как правильно сушить белье на улице

11:29

Не краффин и не панеттоне: какую паску спечь, чтобы удивить гостей

11:10

"Сбросил целых 20 килограмм": звезда "Зимородка" преобразился до неузнаваемости

11:07

Паска в 2026 году поразит своей ценой: сколько теперь стоят ингредиенты

10:58

"Люблю свою страну": турецкие власти выдали ордер на арест Ханде Эрчел

10:50

Оккупанты остались без снабжения: партизаны уничтожили важный объект

10:30

Россияне атаковали Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшиеФото

09:58

"Еще покажет нам": Педан раскрыл причины внезапного исчезновения Фреймут

09:57

Мерц заявил, что Украине больше не нужны ракеты Taurus, и назвал причину

Реклама
09:56

Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в ОдессеФото

09:53

Звезду "Сватов" переехала машина: в каком состоянии путинистка

09:21

Паска на закваске, декор и мясные блюда: Мартыновская о пасхальных трендах 2026Видео эксклюзив

09:02

Эти даты изменят все: астрологи назвали самый удачный день апреля для каждого знака

08:52

Удар по нефтяной цепочке: дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 марта (обновляется)

08:18

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:42

Под ударом порты и энергетика: РФ атаковала Измаил в Одесской областиФото

07:04

Трамп хочет закончить войну в Иране и перейти к новому вызову: что он задумал - WSJ

07:01

НАТО может распасться: Притула объяснил причинумнение

05:30

Уран уходит, и жизнь меняется: гороскоп для Тельцов на апрель 2026 года

04:34

Как сказать "волшебный пендель" на украинском - правильный вариант мало кто знаетВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

03:30

Откроется "золотое окно" возможностей: какие знаки зодиака поймают волну успеха

03:02

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый деньВидео

02:40

Волочкова раскрыла детали дружбы с Пугачевой - Примадонна проигнорировала

02:22

Постный майонез без молока и яиц: как приготовить нежный соус за несколько минут

02:05

Бывшая жена Потапа рассказала о его состоянии сейчас

01:43

Мисс Украина-Вселенная рассталась с бойфрендом

01:42

На ключевом направлении противник изменил тактику атак: в ВСУ раскрыли цель

Реклама
00:54

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

00:50

"У нас есть лидеры": Ребров раскрыл план на полуфинал плей-офф против Швеции

25 марта, среда
23:07

РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

23:06

В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

23:05

Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

23:00

Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии — будет ли Кремль воевать на два фронта

22:44

Рассада вянет после пикировки: три основных условия успешной пересадкиВидео

22:04

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих — советы диетологов

21:30

Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

21:26

США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять