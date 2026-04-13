Ночные "минусы" не страшны — как защитить растения от заморозков

Вы узнаете:
- В каких случаях проводят антистрессовую обработку растений
- Какие препараты подходят для защиты растений
- Когда именно нужно обработать растения перед похолоданием
Когда рассада уже высажена, а деревья цветут, резкое похолодание может уничтожить результаты многомесячного труда за одну ночь. Однако существует эффективный способ помочь растениям выстоять — обработка антистрессовыми препаратами.
Главред узнал, как правильно защитить растения от весенних заморозков.
Что такое антистрессовая обработка растений
Антистрессовая обработка растений — это система мер, направленных на помощь растениям в преодолении негативного воздействия неблагоприятных условий и быстром восстановлении после них. К таким условиям относятся засуха, избыток влаги, резкие перепады температур, заморозки, жара, пересадка, повреждения вредителями или болезнями, а также воздействие химических препаратов.
Во время антистрессовой обработки обычно используют специальные препараты — биостимуляторы, антистрессовые удобрения с аминокислотами, гуминовыми веществами и микроэлементами. Их можно вносить через полив или опрыскивание по листьям. Такие средства помогают растению быстрее восстановить обмен веществ, уменьшить повреждение клеток и активизировать рост.
Какие препараты выбрать
Для защиты от заморозков автор популярного YouTube-канала "Наша дача" Валерий советует использовать проверенные препараты:
- Аминостар
- Мегафол
- Изабион
- Вимпел-2
Эти средства помогают растению не просто "пересидеть" холод, но и быстрее восстановиться после температурного шока.
Как проводить обработку
По словам Валерия, обработку растений нужно проводить за 10-12 часов до прогнозируемого похолодания. Растению нужно время, чтобы полностью впитать и "запустить" аминокислоты в свою систему.
Также желательно, чтобы во время самого опрыскивания на улице было не ниже +10°C. В холоде процесс усвоения препарата значительно замедляется.
Вас также может заинтересовать:
- Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатом
- Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода
- Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассады
Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.
