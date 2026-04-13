Ночные "минусы" не страшны — как защитить растения от заморозков

Опытный садовод раскрыл секрет "биологического щита", который помогает растениям выстоять даже тогда, когда температура опускается ниже нуля.

https://glavred.info/sad-ogorod/nochnye-minusy-ne-strashny-kak-zashchitit-rasteniya-ot-zamorozkov-10756298.html Ссылка скопирована

Как помочь растениям перенести заморозки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Вы узнаете:

В каких случаях проводят антистрессовую обработку растений

Какие препараты подходят для защиты растений

Когда именно нужно обработать растения перед похолоданием

Когда рассада уже высажена, а деревья цветут, резкое похолодание может уничтожить результаты многомесячного труда за одну ночь. Однако существует эффективный способ помочь растениям выстоять — обработка антистрессовыми препаратами.

Главред узнал, как правильно защитить растения от весенних заморозков.

видео дня

Что такое антистрессовая обработка растений

Антистрессовая обработка растений — это система мер, направленных на помощь растениям в преодолении негативного воздействия неблагоприятных условий и быстром восстановлении после них. К таким условиям относятся засуха, избыток влаги, резкие перепады температур, заморозки, жара, пересадка, повреждения вредителями или болезнями, а также воздействие химических препаратов.

Во время антистрессовой обработки обычно используют специальные препараты — биостимуляторы, антистрессовые удобрения с аминокислотами, гуминовыми веществами и микроэлементами. Их можно вносить через полив или опрыскивание по листьям. Такие средства помогают растению быстрее восстановить обмен веществ, уменьшить повреждение клеток и активизировать рост.

Какие препараты выбрать

Для защиты от заморозков автор популярного YouTube-канала "Наша дача" Валерий советует использовать проверенные препараты:

Аминостар

Мегафол

Изабион

Вимпел-2

Эти средства помогают растению не просто "пересидеть" холод, но и быстрее восстановиться после температурного шока.

Смотрите видео о том, как защитить растения от ночных заморозков:

Как проводить обработку

По словам Валерия, обработку растений нужно проводить за 10-12 часов до прогнозируемого похолодания. Растению нужно время, чтобы полностью впитать и "запустить" аминокислоты в свою систему.

Также желательно, чтобы во время самого опрыскивания на улице было не ниже +10°C. В холоде процесс усвоения препарата значительно замедляется.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред