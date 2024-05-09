Россия готовит многовекторное наступление: Коваленко раскрыл масштабные планы оккупантов

Оккупанты будут давить по всей линии боевого соприкосновения, чтобы сделать невозможным передислокацию ВСУ и усиление подразделений, рассказал Коваленко.

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Каким будет новое наступление россиян / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Российские войска в рамках своей новой наступательной кампании будут атаковать не на одном, а на нескольких направлениях. Главный удар оккупанты направят на Часов Яр или Авдеевский плацдарм. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Не думаю, что россияне и в дальнейшем будут двигаться по трассе 05-11 в направлении Покровска, потому что это нелогично с точки зрения тактики. А вот продвижение на север имеет хотя бы какую-то минимальную логику. Поэтому, скорее всего, с Авдеевского плацдарма они будут двигаться по трассе Н20 в направлении именно Краматорска и Часового Яра и пытаться охватить Торецк", - отметил он.

По его словам, оккупанты будут давить по всей линии боевого соприкосновения, чтобы сделать невозможным передислокацию украинских войск и усиление подразделений в районе Часового Яра и других "экстремальных" направлениях. Единственным исключением будет направление левобережной Херсонщины, поскольку россияне не имеют там достаточных сил.

"Не будет давления только в направлении левобережной Херсонщины, потому что там у противника нет такой возможности. Еще враг будет давить в Запорожской области и на Лимано-Купянской оси, чтобы отвлекать и сковывать наши войска", - пояснил эксперт.

Коваленко добавил, что Россия будет держать напряжение в приграничной полосе, имитируя угрозу для Сум и Харькова.

"Впрочем, это будут преимущественно диверсионно-террористические действия именно на границе. Опасность ожидается только для пограничной полосы - населенных пунктов, которые находятся в 2-3 километрах от границы с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Новое наступление России - прогнозы

Как сообщал Главред, российские оккупанты планируют начать наступление до 9 мая. Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов заявил, что враг намерен продвигаться на востоке Украины и других направлениях. Он отметил, что украинские защитники готовы к любым планам врага.

Также оккупанты, не достигнув весомых результатов на фронте до 7 мая, даты инаугурации Путина, решили пойти "ва-банк" на Часо-Яровском направлении. По словам Коваленко, российские войска приступили к формированию ударной группы в тылу для начала штурма города, одновременно проводя ближние бои.

Кроме этого, Украина сможет удержать оборону, несмотря на попытки российских войск достичь значительных результатов до 9 мая. ВСУ не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, даже при острой нехватке боеприпасов, сообщает The New York Times.

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