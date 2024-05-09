УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия готовит многовекторное наступление: Коваленко раскрыл масштабные планы оккупантов

Руслана Заклинская
9 мая 2024, 05:32
295
Оккупанты будут давить по всей линии боевого соприкосновения, чтобы сделать невозможным передислокацию ВСУ и усиление подразделений, рассказал Коваленко.
Россия готовит многовекторное наступление: Коваленко раскрыл масштабные планы оккупантов
Каким будет новое наступление россиян / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Российские войска в рамках своей новой наступательной кампании будут атаковать не на одном, а на нескольких направлениях. Главный удар оккупанты направят на Часов Яр или Авдеевский плацдарм. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Не думаю, что россияне и в дальнейшем будут двигаться по трассе 05-11 в направлении Покровска, потому что это нелогично с точки зрения тактики. А вот продвижение на север имеет хотя бы какую-то минимальную логику. Поэтому, скорее всего, с Авдеевского плацдарма они будут двигаться по трассе Н20 в направлении именно Краматорска и Часового Яра и пытаться охватить Торецк", - отметил он.

По его словам, оккупанты будут давить по всей линии боевого соприкосновения, чтобы сделать невозможным передислокацию украинских войск и усиление подразделений в районе Часового Яра и других "экстремальных" направлениях. Единственным исключением будет направление левобережной Херсонщины, поскольку россияне не имеют там достаточных сил.

"Не будет давления только в направлении левобережной Херсонщины, потому что там у противника нет такой возможности. Еще враг будет давить в Запорожской области и на Лимано-Купянской оси, чтобы отвлекать и сковывать наши войска", - пояснил эксперт.

Коваленко добавил, что Россия будет держать напряжение в приграничной полосе, имитируя угрозу для Сум и Харькова.

"Впрочем, это будут преимущественно диверсионно-террористические действия именно на границе. Опасность ожидается только для пограничной полосы - населенных пунктов, которые находятся в 2-3 километрах от границы с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Новое наступление России - прогнозы

Как сообщал Главред, российские оккупанты планируют начать наступление до 9 мая. Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов заявил, что враг намерен продвигаться на востоке Украины и других направлениях. Он отметил, что украинские защитники готовы к любым планам врага.

Также оккупанты, не достигнув весомых результатов на фронте до 7 мая, даты инаугурации Путина, решили пойти "ва-банк" на Часо-Яровском направлении. По словам Коваленко, российские войска приступили к формированию ударной группы в тылу для начала штурма города, одновременно проводя ближние бои.

Кроме этого, Украина сможет удержать оборону, несмотря на попытки российских войск достичь значительных результатов до 9 мая. ВСУ не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, даже при острой нехватке боеприпасов, сообщает The New York Times.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Реклама

Главное за день

Российские дроны атаковали Одесчину: сколько сбито и что известно о последствиях

Российские дроны атаковали Одесчину: сколько сбито и что известно о последствиях

06:47 Украина
"Танков достаточно много": Коваленко рассказал о серьезном давлении россиян на фронте

"Танков достаточно много": Коваленко рассказал о серьезном давлении россиян на фронте

02:20 Украина
США готовят Украине новые пакеты военной помощи - Госдеп

США готовят Украине новые пакеты военной помощи - Госдеп

00:09 Политика
Все главные новости

Популярное

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком 76789

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

Гороскоп на сегодня 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда 23761

Гороскоп на сегодня 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату 16755

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ 8775

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ

Последние новости

06:47

Российские дроны атаковали Одесчину: сколько сбито и что известно о последствиях

06:10

Минский вождь Лукашенко начал словесно угрожать оружиеммнение

05:55

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 5 секунд найти панду

05:32

Россия готовит многовекторное наступление: Коваленко раскрыл масштабные планы оккупантов

04:45

РФ хватит сил еще на 1,5-2 года войны: Коваленко оценил запас прочности оккупантовВидео

Что готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с КоваленкоЧто готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с Коваленко
04:00

Россия атаковала Украину новейшей Х-101: эксперт раскрыл, что это значит

03:30

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

03:00

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

02:20

"Танков достаточно много": Коваленко рассказал о серьезном давлении россиян на фронтеВидео

Реклама
01:40

Нужно найти пять звезд среди моря цветов за 5 секунд - очень сложная головоломка

00:49

Мурат Налчаджиоглу накинулся на бывшего продюсера Ани Лорак

00:11

Мальдивы отвергают балерину: Волочкова чуть не утонула в шторм

00:09

США готовят Украине новые пакеты военной помощи - Госдеп

08 мая, среда
23:56

Прогресс России очень ограничен: топ-генерал НАТО раскрыл шансы Украины на победу

23:12

РФ изменила тактику ударов по украинским энергообъектам - Укрэнерго

22:43

Россияне прорвались в Красногоровку: ВСУ заблокировали врага - Волошин

22:38

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

22:34

Число 71 среди 77 увидят только самые внимательные: сложная загадка с "изюминкой"

22:30

На фронте погиб герой известного мема "Ду ю спік паски?"

21:51

"Иконические танцы": предательница Ани Лорак засветилась на Евровидении 2024

Реклама
21:45

Номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 мог сорваться - подробностиВидео

21:38

На фронте сейчас одна из самых угрожающих ситуаций: Жорин - о планах РФ

21:34

Как почистить сетку вытяжки от жира: средство, которое хорошо сработает

21:31

Крым станет "больным" местом россиян: раскрыты преимущества ATACMS над Storm Shadows

21:18

Лучший период для перемен: что категорически нельзя делать в период НоволунияВидео

21:03

Оценивать эффект от помощи США слишком рано: Остин сделал заявление об успехах ВСУ

20:05

Количество массированных атак на Украину внезапно упало: Свитан назвал причину

19:36

Влупит 5-градусный мороз: когда в Украину придет потепление

19:36

Сколько заключенных мобилизуют по новому закону: Арахамия назвал реальное число

19:30

Больше не прячутся: возлюбленная Позитива показала милое сэлфи с артистом

19:21

Чем почистить подошву утюга от нагара: простой способ, о котором многие забыли

19:10

Зеленскому на Ставке впервые озвучили одну из самых больших наших проблеммнение

19:04

"Никаких линий обороны времен Порошенко не существовало" - боец о фортификации на фронте актуально

18:38

РФ возобновила активные штурмы: что известно о возможном наступлении на Сумы и Харьков

18:33

Количество людей с синим "загаром" растет: РФ на гидроцикле штурмует остров Нестрига

18:25

За каденцию генпрокурора Костина ни один топ-коррупционер не был привлечен к ответственности - Кочетков

18:11

Налоги от 35 тысяч: раскрыты детали двух моделей "брони" от армии

17:47

Как избавиться от ржавых подтеков в унитазе: простой и рабочий способ

17:34

Украина получит F-16 быстрее, чем ожидалось: в Нидерландах раскрыли сроки

17:30

Похорошела после развода: как Вера Брежнева выглядит без МеладзеВидео

Реклама
17:17

Пожарная опасность и заморозки: где будет свирепствовать огонь, а где ударит холодина

17:15

Не могли выбрать имя ребенку: жена решилась на радикальное решение из-за конфликта с мужем

16:59

Россия угрожает Макрону ударом по французским войскам: Захарова закатила истерику

16:47

Очень большой церковный праздник: что категорически нельзя делать 9 мая

16:42

Криосауна, часовня, стриптиз-комната: в сеть слили видео дворца Путина, снятого скрытой камеройВидео

16:32

"Наступление станет самым опасным": Коваленко назвал направления главного удара РФ

16:20

В семье украинской "девушки Бонда" Ольги Куриленко случилось несчастье

16:01

Как сохранить свежий чеснок на зиму: два простых способа для всех хозяек

15:45

Снаряд попал прямо в футбольное поле с детьми: подробности удара РФ по Харькову

15:17

Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять