'Наступление станет самым опасным': Коваленко назвал направления главного удара РФ

Враг будет пытаться поддерживать высокий уровень наступательных и штурмовых действий на разных направлениях, рассказал военно-политический обозреватель.

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На каких направлениях РФ пойдет в новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, facebook.com/7channel.odessa

Российские оккупанты сосредоточатся на нескольких основных направлениях для своих наступательных действий. Враг, в первую очередь, будет наступать в районе Часового Яра в Донецкой области. Также оккупанты пойдут в наступление вдоль трассы Н20 с Авдеевского плацдарма. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Основным направлением наступления российских оккупантов будет Часов Яр. Не исключено, что со второй половины года они начнут наступательные действия по трассе Н20 с Авдеевского плацдарма. Если начнется такое продвижение, это будет свидетельствовать о планах россиян по охвату уже Торецкого плацдарма", - пояснил он.

По его словам, это две локации, где российское наступление может стать самым опасным. Коваленко отметил, что оккупанты будут поддерживать высокий уровень наступательных и штурмовых действий также на других участках фронта.

"На востоке это направления Лимано-Купянской оси, Купянска и Лимана. На юге - Роботино, а также участок вдоль реки Мокрые Ялы, где граница между Донецкой и Запорожской областями. Там наибольшая угроза может быть для Урожайного", - отметил военно-политический обозреватель.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Новое наступление России - прогнозы

Как сообщал Главред, российские оккупанты планируют начать наступление до 9 мая. Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов заявил, что враг намерен продвигаться на востоке Украины и других направлениях. Он отметил, что украинские защитники готовы к любым планам врага.

Также оккупанты, не достигнув весомых результатов на фронте до 7 мая, даты инаугурации Путина, решили пойти "ва-банк" на Часо-Яровском направлении. По словам Коваленко, российские войска начали формирование ударной группы в тылу для начала штурма города, одновременно проводя ближние бои.

Кроме этого, Украина сможет удержать оборону, несмотря на попытки российских войск достичь значительных результатов до 9 мая. ВСУ не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, даже при острой нехватке боеприпасов, сообщает The New York Times.

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