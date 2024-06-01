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"Перемирие" без вывода войск только развяжет руки РФ: Кислица сделал громкое заявление

Руслана Заклинская
1 июня 2024, 18:28
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Заявления о прекращении огня без вывода российских войск не имеют ничего общего с миром или справедливостью, сказал дипломат Сергей Кислица.
'Перемирие' без вывода войск только развяжет руки РФ: Кислица сделал громкое заявление
Справедливый мир невозможен без полного вывода российских войск / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, facebook.сom/Sergiy Kyslytsya

Предложения по мирному урегулированию войны в Украине, которые не предусматривают полного вывода российских войск, не принесут устойчивого и справедливого мира. Россия использует такое перемирие для накопления сил и нового наступления. Об этом в Брюсселе во время дискуссии под эгидой Украинской призмы и Центра европейской политики (ЕРС) вокруг имплементации Формулы мира Зеленского заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет "Укринформ".

"Объявление о прекращении огня без вывода российских войск не имеет ничего общего с миром или справедливостью. Такое "перемирие" может быть использовано агрессором только для того, чтобы аккумулировать силы для дальнейшего наступления. Наставления в адрес Украины, чтобы она не прибегала к эскалации этой ситуации, не соответствуют статье 51 Хартии ООН о праве на самооборону, и эквивалентны требованиям, чтобы жертва нападения не оказывала сопротивления умышленному убийству", - отметил Кислица.

По его словам, ни одна страна мира не стремится к миру больше Украины. Однако этот мир должен быть всеобъемлющим, справедливым и длительным.

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"Именно поэтому мы призываем все страны, которые уважают Хартию ООН и стремятся к миру, присоединиться к Саммиту мира в Швейцарии. Те страны, которые имеют собственные предложения и действительно стремятся остановить войну, могут внести вклад в достижение этой цели благодаря участию в Саммите мира. Мирная "рамка", которая будет разработана участниками саммита, не будет ультиматумом для России. Она должна стать основой для достижения мира. Россия, вероятно, сможет принять участие во втором саммите, который будет проведен в надлежащее время, исходя из ее готовности вернуться к уважению к международному праву", - рассказал Кислица.

Кто такой Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (с 20 февраля 2020 года).

Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко.

Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками.

Заявления РФ о мирных переговорах - новости по теме

Как сообщал Главред, Путин якобы готов прекратить войну с Украиной при условии сохранения оккупированных территорий, пишет Reuters. Однако, если Китай и Запад не примут это "условие", он готов продолжать боевые действия. Российский пропагандист Песков также утверждает, что Россия "открыта к диалогу" и не желает вечной войны.

В то же время Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры. Он сказал, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации" и заявил, что Зеленский нелегитимный президент. Впоследствии Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам с Украиной.

Путин не намерен прекращать войну против Украины и наоборот наблюдается активизация действий российских оккупантов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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