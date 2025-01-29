Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Кровь войны": эксперт раскрыл прогноз "адских санкций" против РФ

Алексей Тесля
29 января 2025, 14:17
39
Без нефти организм войны РФ против Украины существовать не может, уверен Владимир Омельченко.
нефть, танкер
Снижение цен на нефть может ударить по РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/weeksymate, Pixabay/redhawkgroup

Важно:

  • Нефть - это "кровь" войны для России
  • Реализация обещаний США не соответствовала реалиям

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, может ли снижение цен на нефть создать трудности для РФ в финансировании войны против Украины.

"Да, абсолютно правильно. Нефть - это "кровь" войны для России", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт пояснил, что без нефти организм войны РФ против Украины существовать не может.

"Это похоже на ситуацию во время Ирано-иракской войны, когда обе страны воевали восемь лет, пока не разрушили друг другу нефтегазовые индустрии", - отметил он.

Собеседник говорит, что в случае с Россией возможен подобный сценарий, но пока непонятно, произойдет ли так.

"Одно дело - заявления, а другое - имплементация этих планов. Ведь мы видели, как предыдущая администрация Байдена делала громкие заявления об "адских санкциях". Однако, к сожалению, их реализация не соответствовала обещаниям", - добавил Омельченко.

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

Другие новости:

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

нефть Владимир Омельченко
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Мир в обмен на территории": Зеленский назвал условие Украины

"Мир в обмен на территории": Зеленский назвал условие Украины

14:53Политика
Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия

Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия

14:30Мир
Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

13:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Последние новости

14:55

Франция и Британия способны отправить войска в Украину, но есть нюанс - Уолш

14:53

"Мир в обмен на территории": Зеленский назвал условие Украины

14:43

Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

14:30

Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия

14:20

Будут цвести с весны до осени: какие цветы посадить, чтобы иметь роскошную клумбу

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
14:17

"Кровь войны": эксперт раскрыл прогноз "адских санкций" против РФ

13:48

Оккупанты сдаются в плен с радостью: ситуация возле Покровска изменилась - ВСУ

13:38

Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена ведущих конкурса

13:29

Татьяна Лазарева сообщила о пополнении в семьи

Реклама
13:27

Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

13:23

Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

12:59

РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении: военный назвал неожиданные причины

12:52

Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

12:45

"Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

12:44

Суд избрал меру пресечения мужу Анны Жук - сколько лет ему грозит

12:28

Угроза штурма города-миллионника: РФ нацелилась на ключевую высоту – офицер НГУ

12:22

Закуска, которую разметут со стола: бюджетный рецепт из простого хлеба за 2 минуты

12:17

НАТО и G7 могут перекрыть "золотую жилу" Путина: Омельченко озвучил сценарий

12:08

"Бесишь": Леся Никитюк публично высказала свое мнение о Маше Ефросининой

12:06

Какая цена на нефть является критической для РФ и чем это грозит: прогноз

Реклама
11:55

Кремль готовится ко второй фазе войны: при чем здесь Молдова

11:35

Несмотря на указ Трампа: США продолжают поставлять Украине военную помощь - ЦПД

11:16

Взрывы гремели в Киеве и в девяти областях: РФ атаковала Украину десятками БпЛА

11:02

США отправляют Украине 90 ракет к Patriot из Израиля - Axios

10:57

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Лошадям - сплетни, Петухам - страх

10:56

Враг боится новых атак: из-за ударов по НПЗ оккупанты засуетились в Крыму - Атеш

10:15

В ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление

10:10

В ближайшие месяцы РФ подвинет на важные города: Жданов предупредил об угрозах

09:46

Бывшая жена Остапчука рассказала, о чем жалеет после развода - детали

09:45

Китайский гороскоп на февраль 2025: Тиграм - испытание, Змеям - счастье

09:21

Россияне будут "перерезать" ключевую трассу: озвучена новая цель РФ на востоке

09:14

"Важен для армии РФ": дроны атаковали четвертый по размеру НПЗ на Нижегородчине

09:00

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко

08:40

Была пьяной, курила, лезла обниматься: Соловий пришла на интервью "подшофе"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

"Отравился пропагандой РФ": в МИД жестко ответили на хамские выпады Фицо

08:13

Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

08:00

Два условия окончания войны в Украине: способен ли Трамп навязать России прекращение огнямнение

07:47

"Посылать таких": путиниста Киркорова не хотят впускать в РФ из США - детали

07:24

РФ оккупировала Великую Новоселку и продвинулась в 4 населенных пунктах – DeepState

Реклама
06:49

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

06:15

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

06:10

Об обмене публичными месседжами между Трампом и Путиныммнение

06:00

Настя Каменских вышла на связь после скандала с Потапом и показала свое лицо

05:35

Что значит "жданиками годувати": лишь единицы объяснят выражениеВидео

05:00

Какой сегодня праздник 29 января 2025 года: что запрещено делать женщинам в этот день

04:37

Большинство даже не догадывается об ошибке: как правильно солить суп

04:16

3 самые сильные молитвы за здоровье: кому молиться за здоровье близких

04:04

Гороскоп на завтра 30 января: Тельцам - исполнение желаний, Весам - хорошие новости

03:24

Что вышло из моды в 2025 году: топ-5 антитрендов

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять