"Кровь войны": эксперт раскрыл прогноз "адских санкций" против РФ

Без нефти организм войны РФ против Украины существовать не может, уверен Владимир Омельченко.

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Снижение цен на нефть может ударить по РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/weeksymate, Pixabay/redhawkgroup

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Нефть - это "кровь" войны для России

Реализация обещаний США не соответствовала реалиям

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, может ли снижение цен на нефть создать трудности для РФ в финансировании войны против Украины.

"Да, абсолютно правильно. Нефть - это "кровь" войны для России", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт пояснил, что без нефти организм войны РФ против Украины существовать не может.

"Это похоже на ситуацию во время Ирано-иракской войны, когда обе страны воевали восемь лет, пока не разрушили друг другу нефтегазовые индустрии", - отметил он.

Собеседник говорит, что в случае с Россией возможен подобный сценарий, но пока непонятно, произойдет ли так.

"Одно дело - заявления, а другое - имплементация этих планов. Ведь мы видели, как предыдущая администрация Байдена делала громкие заявления об "адских санкциях". Однако, к сожалению, их реализация не соответствовала обещаниям", - добавил Омельченко.

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

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