"Кровь войны": эксперт раскрыл прогноз "адских санкций" против РФ

Важно:
- Нефть - это "кровь" войны для России
- Реализация обещаний США не соответствовала реалиям
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, может ли снижение цен на нефть создать трудности для РФ в финансировании войны против Украины.
"Да, абсолютно правильно. Нефть - это "кровь" войны для России", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт пояснил, что без нефти организм войны РФ против Украины существовать не может.
"Это похоже на ситуацию во время Ирано-иракской войны, когда обе страны воевали восемь лет, пока не разрушили друг другу нефтегазовые индустрии", - отметил он.
Собеседник говорит, что в случае с Россией возможен подобный сценарий, но пока непонятно, произойдет ли так.
"Одно дело - заявления, а другое - имплементация этих планов. Ведь мы видели, как предыдущая администрация Байдена делала громкие заявления об "адских санкциях". Однако, к сожалению, их реализация не соответствовала обещаниям", - добавил Омельченко.
Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.
Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.
Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.
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Кто такой Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.
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