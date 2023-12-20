'Будут насиловать и убивать': 'азовец' рассказал, что ждет Украину в случае капитуляции

У Украины нет другого выбора, кроме как продолжать бороться против российской агрессии.

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Защитник "Азовстали" объяснил, почему Украина должна воевать до последнего / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, instagram.com/krotevych_bohdan

На современном этапе войны Украина не может перестать бороться против оккупантов и должна воевать до последнего. Отказ от борьбы может привести к физическому уничтожению украинцев как нации россиянами. Об этом рассказал защитник "Азовстали", начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") в интервью "Телевидению Торонто".

Он отмечает, что российские войска применяют жестокие методы, для них вполне естественные поступки - насилование и издевательства. Он утверждает, что с этими "аморальными существами" нельзя заключать никаких соглашений, поскольку это представляет угрозу для украинского народа и страны.

"Если мы пойдем договариваться, они заберут всю страну и будут насиловать, убивать, отрезать головы, уши, пальцы. Потому что мы сражаемся против аморальных существ. К нам попадают люди из российских глубинок, которые туалет впервые в жизни увидели. Для них нормально насиловать и отрезать уши. Поэтому нам нужно воевать и освобождать территории", - сказал Кротевич. видео дня

Военный подчеркнул важность осознания украинцами необходимости борьбы и поддержки военных. Он отметил, что в Украине не работает пропаганда и нужно напоминать гражданам об их обязанности защищать страну.

"А что нам делать, когда российские военные наступают. У них нет выбора, иначе их убьют. А наши не хотят идти в бой в некоторых моментах. Отказываются. И это - факт. Потому что у нас не работает пропаганда. Но пропаганда - это не только о плохом. Украинцам должны напоминать, почему они должны воевать", – отметил защитник "Азовстали".

Защитник также подчеркнул необходимость "воевать до последнего" и убежден, что важно поощрять украинцев защищать Украину.

Война в Украине

Напомним, оккупанты продолжают атаки на Восточном фронте, направленные на Авдеевку, Бахмут и Купянск. Они третий месяц пытаются захватить Купянск и Часов Яр, однако ВСУ не позволяют им это сделать.

Также войска России продолжают наступательные действия на некоторых участках фронта, но ситуация остается стабильной. Прорыв украинской обороны маловероятен. Вооруженные силы Украины усиливают свои оборонительные позиции вдоль большей части линии фронта.

Как сообщал Главред, россияне активизировались на Запорожском направлении. Они пытаются вернуть утраченные позиции, используя всю имеющуюся у них технику. Наступления в течение последних дней состоялись на Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ сдерживают врага, но ситуация напряженная.

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