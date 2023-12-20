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Россияне активизировались на еще одном направлении: бросают в бой всю имеющуюся технику

Яна Ставская
20 декабря 2023, 15:35
Оккупанты намерены отбить утраченные позиции на юге.
Россияне активизировались на еще одном направлении: бросают в бой всю имеющуюся технику
Россия пошла в новое наступление / коллаж Главреда, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты в течение последних дней активизировались на Запорожском направлении. Враг пытается отбить у ВСУ ранее утраченные позиции, отметил в эфире телемарафона спикер войск "Таврия" Александр Штупун.

Отвечая на вопрос, задействует ли противник расконсервированную советскую технику, Штупун ответил, что Россия бросает в бой "все, что есть".

На Авдеевском направлении отражено 26 атак противника, всего - 35 (учитывая, что ВС РФ идкт и с севера, и с юга). А вот на Марьинском направлении продолжается сдерживание врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Там отбито 13 атак.

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Россияне активизировались в районе Новопокровки и Работино.

"Также в последнее время враг активизировался на Запорожье - пытается отбить ранее утраченные позиции. За минувшие сутки там 12 раз проводил безуспешные штурмы в районе Новопокровки и Работино", - отметил Штупун.

Ситуация на фронте

Пока Запад решает судьбу следующих пакетов помощи Украине, Россия, воспользовавшись ситуацией, пошла в новое наступление на фронте и, по словам генерала Тарнавского, уже добилась частичного успеха на некоторых участках.

Согласно данным Института изучения войны, оккупанты незначительно продвинулись возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки.

Как писало AP, Россия наращивает возможности своих войск для ведения войны против Украины зимой. Путин "надеется", что постоянное военное давление, политические изменения на Западе и глобальное внимание к войне Израиля с ХАМАС якобы заставят Киев пойти на уступки Москве.

Как отметил генерал Александр Сырский, на Бахмутском направлении РФ желает захватить Часов Яр, на Лиманском продолжаются бои у Макеевки, а на Харьковщине противник пытается выйти к Купянску.

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война в Украине ВСУ война России и Украины
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