Россияне активизировались на еще одном направлении: бросают в бой всю имеющуюся технику

Российские оккупанты в течение последних дней активизировались на Запорожском направлении. Враг пытается отбить у ВСУ ранее утраченные позиции, отметил в эфире телемарафона спикер войск "Таврия" Александр Штупун.
Отвечая на вопрос, задействует ли противник расконсервированную советскую технику, Штупун ответил, что Россия бросает в бой "все, что есть".
На Авдеевском направлении отражено 26 атак противника, всего - 35 (учитывая, что ВС РФ идкт и с севера, и с юга). А вот на Марьинском направлении продолжается сдерживание врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Там отбито 13 атак.
Россияне активизировались в районе Новопокровки и Работино.
"Также в последнее время враг активизировался на Запорожье - пытается отбить ранее утраченные позиции. За минувшие сутки там 12 раз проводил безуспешные штурмы в районе Новопокровки и Работино", - отметил Штупун.
Ситуация на фронте
Пока Запад решает судьбу следующих пакетов помощи Украине, Россия, воспользовавшись ситуацией, пошла в новое наступление на фронте и, по словам генерала Тарнавского, уже добилась частичного успеха на некоторых участках.
Согласно данным Института изучения войны, оккупанты незначительно продвинулись возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки.
Как писало AP, Россия наращивает возможности своих войск для ведения войны против Украины зимой. Путин "надеется", что постоянное военное давление, политические изменения на Западе и глобальное внимание к войне Израиля с ХАМАС якобы заставят Киев пойти на уступки Москве.
Как отметил генерал Александр Сырский, на Бахмутском направлении РФ желает захватить Часов Яр, на Лиманском продолжаются бои у Макеевки, а на Харьковщине противник пытается выйти к Купянску.
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