УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Оборона Украины и "прорыв России": в Британии оценили ситуацию и дали прогноз

Андрей Ганчук
20 декабря 2023, 15:05
Российские оккупанты атакуют в нескольких секторах фронта, а ВСУ усиливают оборонительные позиции, считают в разведке Минобороны Великобритании.
ВСУ, войска РФ
Войскам России вряд ли удастся совершить большой прорыв - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Войска агрессора России продолжают наступательные действия на некоторых секторах фронта, однако ситуация остается стабильной. Прорыв украинской обороны маловероятен. ВСУ усиливают оборонительные позиции вдоль большей части линии фронта. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что российские оккупанты продолжают локальные наступательные действия. Они атакуют в нескольких секторах, но ситуация на фронте особо не меняется. Украинские войска занимают более оборонительные позиции вдоль значительной части линии боевых действий.

"Большой российский прорыв маловероятен, и в целом фронт является статичным", - считают британские аналитики.

видео дня

Также подчеркивается, что российские атаки редко превышают по численности взвод.

Война России против Украины

Оккупанты РФ пытаются взять два города на востоке – Купянск Харьковской и Часов Яр Донецкой области. Захватчики три месяца атакуют, однако безуспешно. ВСУ отражают их наступательные действия.

Войска России пытаются перехватить инициативу в двух областях. Как полагают журналисты AP, Путин "надеется", что ситуация на Западе и война Израиля и ХАМАС, дескать, позволят заставить Украину пойти на уступки Москве.

КНДР дала РФ некачественные боеприпасы, рассказали в Генеральном штабе ВСУ. В частности, фиксируются случаи, когда снаряды взрываются в пушках и минометах врага. В такой ситуации враг теряет личный состав и вооружения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ войска России война России и Украины британская разведка
Реклама

Главное за день

Украину накроют мокрый снег и дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

Украину накроют мокрый снег и дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

15:48 Синоптик
Оборона Украины и "прорыв России": в Британии оценили ситуацию и дали прогноз

Оборона Украины и "прорыв России": в Британии оценили ситуацию и дали прогноз

15:05 Мир
ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

14:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:25

Жители Херсонщины без помощи: россияне полностью уничтожили склад Красного Креста

16:06

Премьера ситкома "Якщо чесно": Дарья Петрожицкая и Игорь Ласточкин влюбилисьВидео

16:05

Оптическая иллюзия для самых умных: только люди с высоким IQ найдут тюленя

15:48

Украину накроют мокрый снег и дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

15:43

"Психи реально": безумный клоун-путинист Охлобыстин "поймал" пулю

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
15:35

Это может погубить питомца: ветеринар предупреждает об неочевидной праздничной опасности, способной погубить собаку

15:35

Россияне активизировались на еще одном направлении: бросают в бой всю имеющуюся технику

15:34

В Крыму ракеты атаковали центр космической связи: есть раненые

15:25

"В ушах шкварчал раскаленный металл": военный чудом пережил удар ракеты

Реклама
15:05

Оборона Украины и "прорыв России": в Британии оценили ситуацию и дали прогноз

14:53

Идеально на праздничный стол: девушка показала, как приготовить балык в духовке

14:35

Нужно найти 3 отличия за 17 секунд: загадочная картинка заставит задуматься

14:28

Куда обращаться и что делать украинцам, чтобы не потерять пенсию

14:15

ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

14:13

Вы бы не догадались: мужчина показал лайфхак, как сделать обувь нескользкой

14:00

Любовный гороскоп на 2024 год: какие знаки в новом году ждёт счастье в личной жизни

13:47

Горбунов показал как шаловливо играет со своими сыновьями от Осадчей

13:43

Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить" – ОгрызкоВидео

13:41

Как должна выглядеть женщина в 40 лет: дизайнер рассказал, как не превратиться в "бабушку"

13:33

У Путина есть план, войска РФ пытаются перехватить инициативу в двух областях – AP

Реклама
13:11

Что нельзя делать перед зеркалом: эти несложные советы помогут каждому

12:58

Чем смазать лопату, чтобы к ней не прилипал снег: 5 средств, которые упростят вашу жизнь

12:52

Вне закона и поскорее: сколько украинцев жаждут наказания коррупционеров

12:39

Помощь Украине более $60 млрд: Огрызко сделал прогноз и сказал, что нужно для победыВидео

12:23

Во время эфира "Рождество. Ты не один" будут собирать средства на поддержку детей "Школы супергероев"

12:20

Зарплаты украинцев вырастут до 30 тысяч грн: Кабмин назвал сроки

12:16

Бабушка поделилась секретом: девушка показала невероятный способ нарезки яиц

12:15

Зеленский назначил своего нового представителя в ВР: что известно

11:44

Китайський гороскоп на завтра 21 декабря 2023:

11:37

Понадобится лишь шпатель: женщина рассказала, как до блеска отмыть кухню

11:33

"Нам не дали": полковник ВСУ рассказал, почему провалилось контрнаступление

11:30

Как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного: опубликованы результаты опроса

11:07

Дипломат пояснил, что нужно делать Украине ради мощной европейской помощиВидео

11:03

Огрызко объяснил, как выборы в США повлияют на ситуацию в УкраинеВидео

11:01

На зависть всем соседям: эксперт рассказал, как выбрать самые сладкие мандариныВидео

10:55

Салат на Новый год, который принесет деньги в дом - рецепт Глаз ДраконаВидео

10:54

Мудрые хозяйки не выбрасывают черствый хлеб: что из него делают

10:37

Разрываются в пушках и минометах: КНДР дала РФ некачественные боеприпасы – Генштаб

10:27

Украина потеряла не 1 миллиард долларов из-за блокады границы: заявление НБУ

10:24

Вручить повестку могут в 17 лет: в ВСУ разъяснили ситуацию с мобилизацией молодежи

Реклама
10:08

Сочная горячая закуска на Новый год из 4-х ингредиентов, которая удивит даже прихотливых гостей

10:07

Церковный праздник 21 декабря: не жалуйтесь на свекровь и отложите ремонт

10:00

"Зиму ожидаем очень тяжелую": в Госдепе отреагировали на слова Зеленского о поддержке США

09:38

Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США

09:21

Тоня Матвиенко ошеломила фанатов своими жаркими поцелуями с Павлом ЗибровымВидео

08:59

У Киевстар снова сбой, не работает связь и мобильное приложение: что известно

08:49

В ВСУ пояснили, что поменяет снижение мобилизационного возраста до 25 лет

08:42

Гороскоп на завтра 21 декабря 2023: Овны - учитесь у Скорпионов, Рыбам никаких покупок

08:20

Операция была сложной: стали известны подробности обмена Медведчука на "азовцев"

08:10

Зачем военный преступник Шойгу требует увеличить численность российской армиимнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять