Оборона Украины и "прорыв России": в Британии оценили ситуацию и дали прогноз

Российские оккупанты атакуют в нескольких секторах фронта, а ВСУ усиливают оборонительные позиции, считают в разведке Минобороны Великобритании.

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Войскам России вряд ли удастся совершить большой прорыв - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Войска агрессора России продолжают наступательные действия на некоторых секторах фронта, однако ситуация остается стабильной. Прорыв украинской обороны маловероятен. ВСУ усиливают оборонительные позиции вдоль большей части линии фронта. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что российские оккупанты продолжают локальные наступательные действия. Они атакуют в нескольких секторах, но ситуация на фронте особо не меняется. Украинские войска занимают более оборонительные позиции вдоль значительной части линии боевых действий.

"Большой российский прорыв маловероятен, и в целом фронт является статичным", - считают британские аналитики. видео дня

Также подчеркивается, что российские атаки редко превышают по численности взвод.

Война России против Украины

Оккупанты РФ пытаются взять два города на востоке – Купянск Харьковской и Часов Яр Донецкой области. Захватчики три месяца атакуют, однако безуспешно. ВСУ отражают их наступательные действия.

Войска России пытаются перехватить инициативу в двух областях. Как полагают журналисты AP, Путин "надеется", что ситуация на Западе и война Израиля и ХАМАС, дескать, позволят заставить Украину пойти на уступки Москве.

КНДР дала РФ некачественные боеприпасы, рассказали в Генеральном штабе ВСУ. В частности, фиксируются случаи, когда снаряды взрываются в пушках и минометах врага. В такой ситуации враг теряет личный состав и вооружения.

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