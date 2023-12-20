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Пощечина Путину от Запада: США перебросят свои войска к границам с Россией – Bild

Андрей Ганчук
20 декабря 2023, 16:28
Три страны Северной Европы заключили с Соединенными Штатами новый военный пакт, чтобы защититься от потенциальной агрессии России и планов Владимира Путина.
Путин, войска США
Три страны Европы обеспокоены угрозой нападения России и заключили новые военные договора с США / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Финляндия, Дания и Швеция подписали с США соглашения, согласно которым американцы разместят на их территориях свои военные базы. Страны приняли такое решение, поскольку опасаются агрессии России и ослабления помощи Вашингтона в случае избрания на пост президента Штатов Дональда Трампа.

Как сообщает Bild, страны Северной Европы подписали с США новый военный пакт, который должен защитить их от возможной агрессии России.

В частности, договор со Штатами подписали Финляндия (американцы получат доступ к 15 финским военным базам), Дания и Швеция. За ситуацией внимательно следит Германия.

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Журналисты акцентировали внимание на том, что государства приняли решение усилить военное сотрудничество с США, поскольку обеспокоены возможным ослаблением поддержки Вашингтона в сфере безопасности в случае избрания на пост президента Штатов Дональда Трампа.

"В краткосрочной перспективе мы зависим от поддержки США как в перевооружении бундесвера, так и в том, что касается Украины. Потому что у нас нет достаточных производственных мощностей", - сказал Маркус Фабер, военный эксперт политической силы Свободной демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию.

Угроза нападения России на НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в конце ноября фактически заявил о готовности России воевать с НАТО. В частности, "дипломат" сказал, что Москва "готова защищать национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами".

Россия вторгнется в НАТО, если Украина потеряет устойчивость в войне, считает президент Владимир Зеленский. Как полагает гарант, в таком случае с российскими захватчиками придется воевать уже США.

Президент США Джо Байден допустил сценарий, согласно которому если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО. Байден призвал Конгресс не затягивать решение по военной помощи Киева и допустил прямой конфликт Соединенных Штатов и России.

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НАТО новости США Дания Швеция новости Финляндии
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