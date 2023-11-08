"Фурион беснуется, господа". Пташка с Азовстали иронично отреагировала на скандал

На днях в сети разгорелся языковой скандал из-за заявлений языковеда Ирины Фарион. В эфире одного из интервью она имела смелость сообщить, что украинские военные, которые говорят на русском языке - не имеют права называться украинцами и патриотами, а скорее "русскими".
Я не могу назвать их украинцами, если они не разговаривают на украинском языке - пусть себя назовут "русскими". Почему они такие обалдевшие? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - прокомментировала языковед.видео дня
Данное заявление разлетелось в сети скандалом и вызвало массу комментариев со стороны не только граждан Украины, но и самих военных, в частности - бойцов, которые держали оборону Азовстали, в чью сторону и обращалась Фарион.
Одной из первых на скандальное заявление отреагировала Екатерина Полищук, более известная, как Пташка с Азовстали. Она назвала Фарион проектом Кремля и пригласила на фронт, чтобы проявить свой настоящий патриотизм.
В ответ на комментарий Пташки, Фарион снова высказалась и поставила Екатерине Полищук "синдром Наденьки Савченко".
Однако на этом скандал не закончился и пройти мимо неудачных высказываний Пташка не смогла, свой ироничный взгляд на них и другие комментарии защитница Украины описала "в двух словах" шуточно и легко.
Напомним, на зашкварные заявления Ирины Фарион отреагировал Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. Он подчеркнул, что политические и идеологические разногласия сейчас ничего не стоят.
Также не оставили равнодушным высказнывания языковеда и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
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