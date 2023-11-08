"Фурион беснуется, господа". Пташка с Азовстали иронично отреагировала на скандал

Катерина Полищук, более известная по позывному Пташка иронично отреагировала на скандальные выражения Ирины Фарион в свою сторону.

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Пташка с Азовстали отреагировала на скандал / коллаж: Главред, фото: скриншот Инстаграм ptashka_from_azovstal, iryna_farion

На днях в сети разгорелся языковой скандал из-за заявлений языковеда Ирины Фарион. В эфире одного из интервью она имела смелость сообщить, что украинские военные, которые говорят на русском языке - не имеют права называться украинцами и патриотами, а скорее "русскими".

Я не могу назвать их украинцами, если они не разговаривают на украинском языке - пусть себя назовут "русскими". Почему они такие обалдевшие? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - прокомментировала языковед. видео дня

Данное заявление разлетелось в сети скандалом и вызвало массу комментариев со стороны не только граждан Украины, но и самих военных, в частности - бойцов, которые держали оборону Азовстали, в чью сторону и обращалась Фарион.

Одной из первых на скандальное заявление отреагировала Екатерина Полищук, более известная, как Пташка с Азовстали. Она назвала Фарион проектом Кремля и пригласила на фронт, чтобы проявить свой настоящий патриотизм.

Пташка с Азовстали отреагировала на скандал с Фарион / скриншот телеграм Пташка інсайд

В ответ на комментарий Пташки, Фарион снова высказалась и поставила Екатерине Полищук "синдром Наденьки Савченко".

Фарион поставила диагноз Пташке с Азовстали / скриншот телеграм Ирина Фарион

Однако на этом скандал не закончился и пройти мимо неудачных высказываний Пташка не смогла, свой ироничный взгляд на них и другие комментарии защитница Украины описала "в двух словах" шуточно и легко.

Реакция Пташки с Азовстали на вісказівания Фарион / скриншот инстаграм Пташка інсайд

Пташка с Азовстали отреагировала на скандал / инстаграм ptashka_from_azovstal

Пташка с Азовстали отреагировала на скандал / инстаграм ptashka_from_azovstal

Напомним, на зашкварные заявления Ирины Фарион отреагировал Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. Он подчеркнул, что политические и идеологические разногласия сейчас ничего не стоят.

Также не оставили равнодушным высказнывания языковеда и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

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